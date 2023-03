Focus24live, l’apertura di Legambiente sul nuovo impianto di trattamento rifiuti a Mazzarrà Sant’Andrea

Sul tema della realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti nell’area di contrada Zuppà a Mazzarrà Sant’Andrea, abbiamo raccolto l’intervista al presidente di Legambiente del Longano Carmelo Ceraolo.

L’esponente dell’associazione ambientalista ha chiarito come sia necessario realizzare nuovi impianti di trattamento dei rifiuti in provincia di Messina, che rispettino i parametri imposti della normativa sulla tutela dell’ambiente. C’è quindi un’apertura di Legambiente rispetto a quest’opera che sarà realizzata nei prossimi anni: “Con l’avvio diffuso della differenziata – ha dichiarato Ceraolo – il conferimento dei rifiuti previsti per l’impianto di ultima generazione, che tratterà la frazione umida e quella indifferenziata, è certamente inferiore rispetto ai tempi in cui a Mazzarrà Sant’Andrea era stata realizzato una discarica in cui veniva conferito di tutto. Occorrerà vigilare sul rispetto dei limiti della autorizzazioni concesse, soprattutto per la frazione indifferenziata, per evitare che in caso di emergenza non si superino tali limiti, con tutte le conseguenze che ciò potrebbe comportare”.

Vi invitiamo alla visione dell’interessante intervista sul tema, realizzata dal direttore Giuseppe Puliafito