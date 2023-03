Taekwondo: la barcellonese Martina Calabrò è Vice Campionessa d’Italia

Nello scorso fine settimana a Casoria (Na), si sono svolti i Campionati Italiani cinture nere di Taekwondo.

L’atleta Martina Calabrò ha conquistato il titolo di Vice Campionessa d’Italia nella categoria -55 Kg juniores cinture nere.

L’atleta, allenata dal tecnico Maiorana Antonino, è crescita nel vivaio della società Dojang Taekwondo Barcellona, iniziando a praticare all’età di sei anni. Calabrò ha disputato un campionato italiano con grande grinta e determinazione. I primi due incontri li ha chiusi al secondo round di combattimento, con netta superiorità di punteggio, approdando alla semifinale dove incontrava un atleta della regione Puglia. Nella semifinale l’atleta pugliese riusciva a vincere il primo round, ma la tenacia di Calabrò le faceva vincere il secondo round e chiudere l’incontro al terzo round con largo margine di punti a suo favore. La finale è stata un derby tutto siciliano, Calabrò non riusciva a segnare i punti vincenti ed alla fine conquistava la medaglia d’argento ottenendo il titolo di Vice Campionessa d’Italia 2023.

Nella categoria -49 Kg juniores cinture nere, l’atleta Scolaro Chiara, anche lei cresciuta sin da piccola nella Dojang Tkd Barcellona, ha incontrato un atleta della regione marche. Scolaro ha condotto due round sempre in attacco, contrastando con determinazione la sua avversaria, ma non riusciva a segnare i punti vincenti e non riusciva ad entrare nel medagliere nazionale.

Molto soddisfatto è il tecnico Maiorana della condotta di gara delle sue atlete: “Calabrò reduce di due infortuni che l’hanno fermata per un paio di mesi, ha condotto una gara straordinaria, dominando i primi tre incontri e dando filo da torcere alla sua avversaria nella finalissima. Scolaro ha dimostrato un’ottima tenuta di campo, in alcune occasione si portava in vantaggio sulla sua avversaria ma le è mancato quel tocco in più per entrare nel medagliere“.