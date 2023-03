Successo per le Settimane delle Lingue all’I.C. “B. Genovese”

Dal 7 al 17 marzo all’I.C. Bastiano Genovese di Barcellona P.G., si sono svolte le attività previste per le Foreign Language weeks, periodo didattico dedicato alle lingue straniere.

L’Istituto Comprensivo, per l’occasione, ha organizzato laboratori, spettacoli, workshops, games, ateliers, kamishibai in lingua inglese, francese e spagnola per gli alunni delle classi quinte di scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado.

Non poteva mancare, inoltre, lo Stage linguistico a Malta che ha coinvolto alunni delle classi seconde e terze della Secondaria. Tra le altre iniziative, anche gli spettacoli teatrali in lingua inglese, “Alice in Wonderland” e “Sherlock Holmes” hanno coinvolto molto gli alunni, sono stati seguiti da workshops in cui gli studenti hanno potuto interagire con gli attori inglesi della compagnia Bell Beyond specializzati in TIE (teatro didattico interattivo).

Le Language weeks si sono concluse nel segno dell’inclusione e del plurilinguismo, con l’iniziativa della tombola ucraina. Confrontarsi con altre lingue e scoprire la diversità delle culture fa nascere la voglia di imparare le lingue e permette di approfondire la conoscenza di sé e degli altri.