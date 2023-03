Pace del Mela: “Torneremo ancora”, il successo del Coro Ouverture

Un Franco Battiato inedito e inaspettato quello che la scorsa domenica ha rapito il pubblico del Teatro del Mela, grazie al Coro Polifonico Ouverture.

Dal titolo “Torneremo ancora”, l’Omaggio a Franco Battiato diretto, arrangiato e accompagnato al pianoforte dal Maestro Giovanni Mirabile, è stato un tripudio di emozioni e gioia condivisa. Una platea gremita non è stato l’unico successo per il Coro Polifonico Ouverture, ma la grande partecipazione riscossa durante l’esibizione ha soddisfatto gli artisti che hanno voluto riproporre i cavalli di battaglia di Franco Battiato in chiave polifonica.

Torneremo ancora, Veni l’autunnu, Gli uccelli (con arrangiamento corale di G. Mignemi), I treni di Tozeur, Stranizza d’amuri, La Stagione dell’amore, La cura, Strade Parallele, E ti vengo a cercare, L’ombra della luce, Povera Patria, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare, L’era del cinghiale bianco, Cuccuruccu hanno scaldato il Teatro con un concerto “nato dall’emozione data dalla scomparsa di un grande maestro”, come ha chiarito il Maestro Giovanni Mirabile che nel programma di sala scrive: “Nell’Agosto 2021, pochi mesi dopo la sua morte, per ricordarlo realizzai una conferenza-concerto che poi ha dato lo stimolo ulteriore – su spinta notevole della nostra presidente, Tindara Italiano – alla creazione di uno spettacolo inedito interamente basato su musiche sue”.

Trasposizione cameristica dei brani originali, rielaborazione creativa ma rispettosa del genio e dell’inventiva di Franco Battiato, il modo sincero e affettuoso di ricordare uno dei maggiori artisti dell’ultimo secolo è giunto come una sferzata di energia al cuore di chi ha ascoltato e non ha potuto fare a meno di partecipare.

Gli attori Valeria Di Brisco e Nino Pollicina hanno accompagnato – con testi di Tindara Italiano ed Elena Poma – il pubblico in un viaggio intriso di storia, della storia di Battiato e di quegli anni, dei suoi Manifesti musicali” e dell’emozione che ancora oggi riesce a suscitare.

Il secondo Maestro Dominga Raimondo, il tutor del coro Mariella Previti, i solisti Giovanni Perdichizzi e Giusita Di Pietro, tutto il colo e i musicisti Fabio Lisanti e Gabriella Anastasi al violino, Gianfranco Lisanti alla viola, Maurizio Salemi al violoncello, Giovanni Mirabile e Martina Genovese al pianoforte hanno trasformato il Teatro del Mela in un luogo in cui l’Omaggio a Battiato si è trasformato in un Inno al grande Maestro che fu e alla sua enorme eredità magistralmente accolta dai professionisti della musica che si sono esibiti.

Uno spettacolo che, certamente, potrebbe tornare a stupire ancora e ancora, mirando a sold out in teatri anche più capienti di quello di Pace del Mela.