Un concerto del coro Ouverture domani pomeriggio per ricordare la docente Rosita Dell’Aglio

In occasione dell’anniversario della morte della docente Rosita Dell’Aglio, l’istituto comprensivo Bastiano Genovese ed il coro Ouverture hanno organizzato domani pomeriggio alle 18 nell’auditorium della scuola un concerto per ricordarne la memoria nell’istituto in cui ha insegnato.

Rosita Dell’Aglio, oltre che apprezzata docente dell’istituto di via Immacolato, era conosciuto per l’impegno nella divulgazione della cultura, anche ma non solo attraverso l’associazione Genius Loci, di cui era una delle fondatrici.