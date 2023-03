Barcellona, avviato l’iter di ristrutturazione dell’auditorium Oasi “Giovanni Spagnolo”

E’ stato avviato l’iter per la ristrutturazione dell’auditorium Oasi presso il palazzo ex Monte di Pietà “Giovanni Spagnolo”.

L’assessore alla cultura Angelita Pino ha effettuato un sopralluogo sull’immobile, insieme al dirigente comunale Alessandro Sapienza, per verificare gli interventi necessari per riaprire alla città una struttura che può ospitare iniziative importanti per il territorio. Gli interventi saranno finanziati attraverso i fondi circa 270 mila euro assegnati al Comune per la ristrutturazione di edifici di proprietà comunale, tra cui anche alcuni plessi scolastici. L’ispezione ha confermato come non saranno necessari lavori particolarmente complessi per riaprire l’auditorium, interessato soprattutto da infiltrazioni e da umidità. Sarà aggiornato anche il piano per la sicurezza nel rispetto delle ultime disposizioni di legge.