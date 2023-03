24liveSchool, sostenibilità ecologica del web per ridurre l’inquinamento ambientale

Main sponsor di 24live School

Alcune classi dell’ITT-LSSA Nicolò Copernico hanno partecipato in Aula Magna ad una conferenza riguardante la sostenibilità e la digitalizzazione ambientale presentata dal Dott. Giovanni Pirrotta.

L’argomento è stato brevemente introdotto dalla dirigente, la prof.ssa Angelina Benvegna, la quale, in maniera breve e precisa, ci ha fatto riflettere e capire il perché scegliere di utilizzare tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale ed ecologico.

Successivamente ha esordito il Dott. Pirrotta spiegando in maniera dettagliata ed esaustiva come e perché il web inquina e soprattutto le conseguenze che provocano un uso sbagliato e sconsiderato delle varie apparecchiature elettroniche. Recentemente, la COP 27, cioè la Conferenza delle Parti di cui fanno parte i firmatari della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), un trattato del 1994, composto da 197 parti (196 paesi e Unione Europea) problema ambientale anche l’ONU (Organizzazione Nazioni Unite), dopo gli insufficienti esiti di Glasgow, ha ribadito gli accordi di Parigi del 2015 secondo i quali l’innalzamento globale della temperatura non dovrebbe superare gli 1.5 gradi rispetto all’età preindustriale e per fare questo le emissioni di gas serra dovrebbero essere ridotte del 45% , rispetto ai livelli attuali.

Un aumento eccessivo della temperatura è dovuto in parte dalla combustione continua di combustibili fossili, anziché a l’uso di fonti energetiche rinnovabili. Anche per l’utilizzo di internet si sta facendo strada il concetto di una sostenibilità digitale, in quanto le attività legate all’utilizzo del web, attualmente alimentato da una enorme quantità di energia elettrica da fonti fossili, generano un alto tasso di inquinamento a causa dei dispositivi utilizzati per connettersi alla rete e dei server impiegati per l’archiviazione dei dati. Per testare l’inquinamento nel web, sono stati creati dei siti in grado di, attraverso lo studio del traffico dati in internet a livello globale, capire quali di questi utilizzano

fonti rinnovabili, chiamate “green”, e quanti no. Inoltre, tramite un’indagine e analisi condotta dallo stesso Giovanni Pirrotta, si è constatato come su 5595 scuole, il “Copernico” è 964° al livello di consumo di anidride carbonica.

Pertanto, per ridurre l’impatto ambientale è necessario incamminarci verso “un’ecologia digitale” che si basi non solo su fonti rinnovabili per l’alimentazione dei dispositivi, ma anche su un riciclo o smaltimento ecologico degli hardware e dei server, su l’implementazione di server innovativi da un punto di vista energetico, e su dei servizi di hosting ad alte prestazioni per minimizzare il numero di server, sulla sostituzione dei server con i servizi di cloud e tante altre soluzioni: anche un piccolo gesto ma fatto da una grande collettività, rappresenta la volontà di salvaguardare il pianeta, dando la possibilità ai noi del domani di usufruire delle stesse risorse che i noi di oggi utilizzano.

Angelo Palmitano

classe 3^BI ITT-LSSA Copernico