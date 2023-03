24liveSchool, emozionante incontro sul tema del bullismo con Marilisa, la sorella di Felice Giunta

Main sponsor di 24live School

Il 14 marzo 2023, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Verga”, si è tenuto un incontro per la prevenzione del bullismo al quale sono intervenuti l’Avv. Marilisa Giunta e il Vice Questore Antonio Rugolo, Dirigente del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’incontro si è aperto con la proiezione di un cortometraggio realizzato dagli alunni del plesso “A. Martino” durante il PON “Diverso da Chi?”. Il video intitolato “Insieme si può” poneva l’attenzione sull’importanza dello stare insieme e di non lasciare mai nessuno da solo per contrastare i fenomeni di violenza e bullismo.

Gli alunni dell’Istituto hanno quindi vissuto un intenso momento di riflessione in ricordo del quindicenne Felice Giunta, ucciso il 15 ottobre 2005 da un coetaneo.

Tutti i ragazzi sono stati coinvolti emotivamente dal racconto schietto e privo di rabbia della sorella di Felice, Marilisa Giunta, oggi laureata in Legge ma all’epoca dei fatti appena undicenne.

Con molta semplicità l’Avv. Giunta ha raccontato la storia assurda e triste di Felice, un ragazzo semplice e allegro con la passione del calcio e della musica, purtroppo ucciso durante una partita di calcetto presso l’ex Liceo Scientifico di Barcellona Pozzo di Gotto da un ragazzo che, prendendolo alle spalle, gli ha sferrato un calcio mortale.

Era un sabato pomeriggio del 2005 quando la famiglia Giunta ha ricevuto la tragica notizia della morte di Felice. Sono passati quasi 18 anni e la famiglia continua a non trovare risposte sul perché la vita del proprio figlio sia stata spenta in modo così assurdo e tragico.

Però il dolore, come ci ha raccontato l’Avv. Giunta, non è rimasto sterile e si è trasformato in un impegno coraggioso e tenace per tenere in vita la memoria di Felice e sensibilizzare tutti i ragazzi nei confronti di un fenomeno purtroppo ancora diffuso: il bullismo.

Attraverso la sua toccante testimonianza Marilisa ha affrontato il problema del disagio giovanile e ha parlato della solitudine dei giovani, dell’odio che genera odio, dell’importanza delle parole che diciamo e infine del valore della vita.

Ha parlato poi dei compagni di classe di Felice, che dopo la sua tragica scomparsa, tutti i giorni a scuola hanno continuato a rispondere all’appello dicendo: Giunta presente!

La sua intensa testimonianza ha scosso le coscienze degli studenti che hanno partecipato all’incontro e che hanno espresso il loro ringraziamento con un caloroso e lungo applauso.

Al termine della testimonianza dell’Avv. Giunta ha preso la parola il Vice questore Rugolo che ha parlato del fenomeno del bullismo dal punto di vista legale. Si è poi soffermato sull’importanza di non rimanere soli davanti ad atti di violenza o bullismo ma di chiedere aiuto agli adulti o alla famiglia, agli amici e nei casi più gravi anche alle Forze dell’Ordine.

Ha concluso l’incontro il Vice Preside dell’Istituto “L. Capuana” Salvatore Laudani ringraziando L’Avv. Giunta e il Vice questore Rugolo per la loro preziosa testimonianza e ha invitato gli alunni a fare tesoro di quanto ascoltato affinché tra i giovani possa nascere una nuova sensibilità e nessuno si senta più solo.

Francesco Giaco

Classe 3^ C

Scuola Secondaria di I grado “G. Verga”