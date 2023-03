Calcio, vincono Siracusa e Taormina e tornano in scia alla capolista Nuova Igea Virtus

Nessuna sorpresa nella giornata di oggi del torneo di Eccellenza, con il Siracusa che fa un sol boccone del Milazzo e con il Taormina che trova il gol della vittoria nel derby messinese contro la Nebros.

Le distanze in classifica restano così invariate, con una giornata in meno da disputare per la capolista Nuova Igea Virtus, che conserva il punto di vantaggio sulle due inseguitrici. Nel prossimo turno, i giallorossi saranno impegnati nell’insidiosa trasferta contro il Real Belvedere Siracusa, dove ad attenderli ci saranno con molta probabilità di tifosi del Siracusa Calcio a supportare i giocatore della seconda squadra aretusea. Il clima si preannuncia caldo e sarà importante per i giocatori del tecnico Pasquale Ferrara mantenere calma e concentrazione, così da non perdere di vista l’obiettivo della vittoria. Non è ancora chiaro se la gara sarà disputato di sabato, come accade per le gare del Real Belvedere Siracusa o sarà giocata domenica come richiesto dalla Nuova Igea Virtus, impegnata mercoledì nella trasferta di Coppa Italia in Campania, contro il San Marzano, già matematicamente promosso in serie D. Le due inseguitrici sono attese da altrettante trasferte abbordabili, con il Siracusa impegnato ad Acicatena ed il Taormina a Santa Croce Camerina.