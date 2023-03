Basket, l’Orsa Barcellona batte a domicilio la già promossa Piazza Armerina (61-79)

Un’altra impresa per l’Orsa Barcellona, unica formazione della serie C Gold a rimanere imbattuta contro la già promossa Piazza Armerina.

Gli orsacchiotti del Longano hanno battuto a domicilio la compagine che ha dominato il campionato insieme agli Svincolati Milazzo.

La gara di oggi è stata sempre in mano dei ragazzi di coach Pippo Biondo, con un ispirato Cortina, autore di 10 punti già nel primo parziale chiuso sul 11-28 per i giallorossi. Dopo un inizio così spumeggiante, la squadra barcellonese ha gestito bene la partita, chiusa sul 61-79. Piazza Armerina ha comunque ha fatto festa per la promozione, mentre ha dato un segnale di grande vitalità nell’ottica dei playoff che assegnano tre posti per la nuova serie B interregionale.