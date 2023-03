I Matematici in erba della provincia di Messina si sfideranno all’Itt Lssa Copernico di Barcellona

Si svolgeranno oggi pomeriggio presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Liceo Scientifico Scienze Applicate “Copernico “ di Barcellona P.G. le Semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici – Bocconi con il patrocinio del Ministero della pubblica Istruzione. Saranno ben 406 i “matematici in erba” che si sfideranno in un clima di serena competizione in giochi diversificati per le varie categorie C1 ,C2, L1, L2. I partecipanti provengono da istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della provincia di Messina e dall’I.I.S. G. D’Alessandro di Bagheria (PA).

Il comitato organizzatore è composto dal Dirigente Scolastico del “Copernico” prof.ssa Angelina Benvegna e dai professori Michele Marino (responsabile di zona) Maria Rosa Astone (referente d’Istituto dei Giochi matematici), Laura Giunta, Angela Sottile, Angelo Brigandì, Francesco Urbano, Enrico Alosi e Sebastiano Mazzeo. I docenti del comitato provvederanno anche alla correzione delle prove e alla proclamazione degli ammessi alla Finale Nazionale che si terrà a Milano presso l’Università Bocconi il 13 maggio 2023.