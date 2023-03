Basket, l’Orsa Barcellona domani a caccia dell’impresa sul parquet della promossa Piazza Armerina

L’Orsa Barcellona scende in campo domani pomeriggio sul parquet dell’ormai promosso Piazza Armerina, con l’obiettivo di compiere l’impresa per migliorare l’attuale sesta posizione in classifica.

La squadra di coach Pippo Biondo, dopo aver messa in cassaforte la qualificazione ai playoff, proverà a sfruttare il nuovo regolamento che ha aumentato il numero delle promozioni attraverso i playoff, passate da due a tre. Con le due formazioni messinese della Basket School e della Fortitudo con il ruolo delle favorite per i prime due posti disponibili, i giallorossi si dovranno confrontare molto probabilmente con Castanea e Alfa Catania per l’altro posto disponibile. Il fattore campo non sarà dalla parte degli orsacchiotti barcellonesi, ma con le ultime prestazioni contro Dierre Rc e Catanzaro, i giallorossi hanno dimostrato di avere le carte in regolare per lottare fino alla fine, possibilmente con il supporto degli appassionati barcellonesi, pronti a sostenere la squadra nel momento più importante della stagione.

Basket School Messina A.Dil. Svincolati A.S.D. Mastria Sport Academy A.S.D. Dierre A.S.Dil. Vis Reggio Calabria Castanea Basket 2010 Siaz Basket Piazza Armerina Asd Orsa Basket Barcellona Sport Club Gravina A. Dil. Alfa Basket Catania Fortitudo Messina Cus Dil. Catania Basket 2003