La Nuova Igea Virtus in campo domani nell’anticipo con l’Acicatena per difendere il primato

La Nuova Igea Virtus gioca domani pomeriggio in anticipo per l’indisponibilità del D’Alcontres Barone, dove domenica si terrà un manifestazione di atletica leggera, la gara di campionato con l’Acicatena, penultima in classifica.

La partita contro la compagine catanese arriva dopo aver smaltito l’euforia per la vittoria nello scontro diretto con il Siracusa, che ha riportato i giallorossi in testa alla classifica con un solo punto sugli aretusei e sul Taormina. Sarà come molti rappresentanti della società e della squadra hanno dichiarato in questi giorni la prima di cinque finali che attendono i giallorossi e vincere domani sarà importante per confermare il primo posto senza dover attendere il risultato delle dirette concorrenti.

Il tecnico Pasquale Ferrara dovrà fare a meno degli squalificati Franchina, Di Bella ed Isgrò, che salterà anche il prossimo match contro il Real Belvedere Siracusa, probabilmente l’ostacolo più difficile di questo finale di stagione per la formazione barcellonese. La concentrazione è però tutta per la gara di domani, che i ragazzi del vice presidente Stefano Barresi, non voglio sbagliare per non annullare quanto ottenuto nella gara con il Siracusa.

Le prevendite per i biglietti sono quelle tradizionali a Barcellona e Terme Vigliatore, ricordando che il match si giocherà con inizio alle 15.