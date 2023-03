ErasmusPlus Grecia a lezione di Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto con l’architetto Cristelli

#ErasmusPlus in Sicilia, non solo sulla cima dell’Etna, non solo a Catania, a Palermo, a Siracusa o a Taormina ma anche Barcellona Pozzo di Gotto, con la sua storia antica, con la sua evoluzione urbana moderna fino al suo Percorso del Contemporaneo a cielo aperto con le opere d’arte contemporanea, le grandi tele di Expo 2015 e i musei locali grazie a EProjectConsult, un’istituzione fondata da Antonino Pietrini e da Federica Sottile, ormai nota nel panorama della mobilità internazionale e nelle relazioni con la Sicilia. Una realtà operativa che alimenta continue relazioni internazionali sul nostro territorio, garantendo nuova socialità culturale strategica. In questi giorni, un gruppo di studenti provenienti dalla Grecia, accompagnate da Florence Christophe, si sono relazionati con l’architetto Rosario Andrea Cristelli, nelle vesti di docente che ha tenuto un ciclo di lezioni, una full immersion sulla storia della Sicilia, sulle città ricostruite dopo i terremoti, sulla città di Barcellona Pozzo di Gotto, sul patrimonio culturale regionale e locale, sui tre musei locali, in particolare sui concetti di riconoscimento, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. Un approfondimento sul paesaggio locale attraverso i progetti d’architettura del workshop “Il Territorio oltre Stretto” e l’analisi critica dei diversi editing. Un ulteriore ambito tematico della formazione frontale ha riguardato l’evoluzione del disegno grafico, attraverso il concetto di identità segnica, portando in rassegna i principali programmi di rappresentazione grafica fino al BIM, Building Information Modeling, nuova frontiera della progettazione integrata. Dopo aver passato in rassegna i numerosi progetti realizzati da GALLAERIA PROgetto CITTA’ sul patrimonio culturale a Barcellona Pozzo di Gotto, il gruppo di studenti, con i loro docenti di riferimento sono stati inoltre accompagnati dall’architetto Cristelli a visitare parte del Percorso del Contemporaneo in città con le opere urbane di Hidetoshi Nagasawa ed Emilio Isgrò e la mostra Mediterraneo sostenibile con le opere di originali di Gigi Martorelli e Tina Maio nella sede espositiva di GALLERIA PROgetto CITTA’ in Piazza Stazione ,17 a Barcellona Pozzo di Gotto, luogo del contemporaneo riconosciuto dal MIC insieme al Museo Epicentro di Gala.