Terme Vigliatore contro il nuovo impianto di trattamento rifiuti a Mazzarrà Sant’Andrea: convocato un consiglio straordinario

La notizia dell’autorizzazione alla realizzazione dei Polo Impiantistico di Mazzarrà Sant’Andrea per la produzione di biometano ed il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani, non ha lasciato soddisfatte le amministrazione dei comuni del comprensorio, che già in passato si erano battuti contro la riattivazione del polo di contrada Zuppà.

Il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano, d’intesa con la presidente del consiglio comunale Emanuela Ferrara, ha già annunciato la convocazione di consiglio comunale urgente per trattare la questione e ribadire la posizione contraria dell’amministrazione comunale. “Abbiamo attivato l’iter per la convocazione del consiglio comunale, ma già nei prossimi giorni organizzeremo una conferenza stampa per esprimere il nostro parere assolutamente contrario a questa soluzione, che riporterebbe Terme Vigliatore indietro di una decina d’anni. Tornerebbero infatti i disagi legati alla transito dei mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti e l’inevitabile impatto sull’inquinamento dell’aria”.

AGGIORNAMENTO

Nel corso della mattinata è stata ufficializzata la convocazione del consiglio comunale per il prossimo 21 marzo alle ore 19 con il seguente ordine del giorno:

Emanazione del decreto che autorizza la SRR Messina – Provincia alla gestione del polo impiantistico per la produzione di biometano e composti di qualità, oltre che per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani da realizzarsi in c/da Zuppà del Comune di Mazzarrà S. Andrea – Comunicazioni del Sindaco e discussione.