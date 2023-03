Nuova Igea Virtus: due turni di squalifica per Isgrò, una giornata per Di Bella e Franchina

Sono arrivate le decisione del giudice sportivo dopo la giornata che ha visto la Nuova Igea Virtus vittoriosa nella gara contro il Siracusa, conclusa con ben quattro espulsioni.

La Nuova Igea Virtus dovrà rinunciare all’attaccante Antonio Isgrò per due giornate, nella gare contro Acicatena e Real Belvedere Siracusa, dopo le vibranti proteste che hanno portato l’arbitro a sventolargli il cartellino rosso poco dopo il suo ingresso in campo. Il tecnico Pasquale Ferrara non potrà contare su Franchina e Di Bella nella gara di sabato pomeriggio, per aver raggiunto le quattro ammonizioni. Sono stati fermati solo per una giornata i tre giocatori del Siracusa, espulsi al D’Alcontres, Belluso direttamente dalla panchina, Maimone per l’aggressione verbale al portiere Staropoli, e Privitera per doppia ammonizione.

Per la Nuova Igea Virtus è arrivata anche un multa di 200 euro per l’intemperanza alcuni tifosi giallorissi nei confronti “dei tesserati avversari, che ritardavano il rientro degli stessi, a fine gara”.

Di seguito tutte le decisione del Giudice sportivo, che ha avuto la mano pesante sulla Leonzio:

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

Sardo Sebastiano (S.S. LEONZIO 1909) Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

Scapellato Fabrizio (S.S. LEONZIO 1909) Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

Popa Denis Andrei (SPORT CLUB PALAZZOLO) Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

Isgro Antonino (Nuova Igea Virtus), Reale Gabriele (Santa Croce)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Belluso Michele Luca, Maimone Salvatore, Privitera Santo (Siracusa Calcio 1924), Di Bella Emanuele, Franchina Gabriele (Nuova Igea Virtus), Scolaro Alessio (Roccaacquedolcese), Carbonaro Antonino, Tornatore Vincenzo (S.S. Leonzio 1909), Magro Nicholas, Mustafaraj Xhoni (Sport Club Palazzolo)

AMMENDA

Euro 200,00 NUOVA IGEA VIRTUS

Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori nei confronti di tesserati avversari, che ritardavano il rientro degli stessi, a fine gara. (Rapporto C.C.)