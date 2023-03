“Libere tutte”: un incontro per aiutare le donne vittime delle violenze di chi dice di amarle

La violenza contro le donne, vittime troppo spesso di chi dice di amarle, è stata al centro di un interessante incontro, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, presso la sede del centro antiviolenza Frida onlus di Barcellona Pozzo di Gotto.

Diversi sono stati i temi affrontati dai relatori dell’incontro introdotto dai saluti dell’Assessora alle Pari Opportunità Viviana Dottore e dalla collega alla Cultura Angelita Pino. Ha quindi preso la parola la presidente di Frida onlus Lucia Crisafulli, prima di lasciare spazio agli interventi programmati.

L’operatrice Giulia Carmen Fasolo ha descritto quali sono i servizi offerti alle donne che rivolgono al centro antiviolenza di Barcellona perchè vessate dal loro marito o compagno. La Fasolo ha sottolineato come l’obiettivo di Frida onlus è solo quello di aiutare le vittime di violenza e non di portare la donna a lasciare il compagno violento. Questa dovrà essere una scelta consapevole di chi subisce la violenza e solo in quel caso può trovare l’aiuto dell’associazione anche sotto il profilo dell’assistenza legale, come descritto dall’avvocata Rita Ielasi.

La Sostituta Procuratrice di Barcellona P.G., Veronica De Toni, che fa parte del gruppo di lavoro della Procura contro i reati legati alla violenza di genere, ha raccontato il modo in cui la magistratura cerca di contrastare la violenza domestica. Le operatrici del centro hanno poi descritto alcuni progetti, come quello destinato ai minori, esposto da Veronica Gringeri, o quello della mediazione linguistica nei casi di violenza contro le donne straniere che vivono nel comprensorio, raccontato da Ionela Ivascu.

All’incontro erano presenti anche i rappresentanti dell’associazione AVULSS, con l’intervento di Franca Raimondo, che ha presentato un’iniziativa per ricordare le vittime di femminicidio, la Protezione Civile, la FIDAPA. l’Agorà Oreto, che ha offerto il rinfresco, ed una delegazione della classe V AL del’ITT Copernico, accompagnata della docente Pappalardo.

A conclusione dell’incontro abbiamo raccolto le dichiarazioni della presidente dell’associazione Frida onlus Lucia Crisafulli.