Basket, tre promozioni dai playoff in B interregionale: l’Orsa Barcellona può giocarsi le sue carte

La Fip ha formalizzato le modalità con cui saranno definite le cinque squadre che saranno promosse dalla serie C Gold alle serie B interregionale.

Dopo le promozioni dirette di Piazza Armerina e Svincolati, definite con tre giornate d’anticipo, il consiglio direttivo del Comitato Regionale FIP Sicilia, in seguito alla delibera del Consiglio federale, che ha aumentato da quattro a cinque le promozioni dalla Serie C Gold, ha deliberato di confermare la partecipazione ai play-off per le società che si classificheranno dal terzo al decimo posto, con due promozioni al termine del secondo turno play-off e di aggiungere una finale, al meglio delle tre gare, tra le due perdenti del secondo turno per determinare la quinta promozione in Serie B Interregionale.

La notizia apre nuovi scenari anche per l’Orsa Barcellona, attualmente sesta in classifica insieme all’Alfa Catania, che potrebbe puntare ad uno dei tre posti disponibili. L’attuale graduatoria vede le formazioni messinesi del Basket School e della Fortitudo favorite rispetto alle avversarie, anche per il rendimento di tutta stagione, con Castanea, Orsa Barcellona ed Alfa Catania, che dovrebbero contendersi il terzo posto disponibile.

l giallorossi ci proveranno fino alla fine a raggiungere nella nuova categoria i cugini degli Svincolati Milazzo, dando tutto in campo nelle ultime tre partite della stagione regolare e poi nella griglia dei playoff. Al loro fianco sarà importante il supporto degli appassionati, che dovranno diventare il sesto uomo. La società è pronta a fare la sua parta e si aprirà alla città per ottenere il necessario contributo anche dal punto di vista economico, al fine di poter sostenere i costi del nuovo campionato in categoria superiore.