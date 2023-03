Barcellona, un vecchio cartellone pubblicitario arrugginito in via Operai può diventare un pericolo per passanti ed automobilisti

Un lettore di 24live ha segnalato alla redazione la presenza di un vecchio cartellone pubblicitario in via Operai, all’altezza del civico n. 116, poco dopo l’incrocio con la via Roma.

“Ritengo che il cartellone – scrive – per lo stato in cui si trova, sia, a mio avviso, pericoloso per i passanti, oltre che potenzialmente in grado di danneggiare veicoli in transito o parcheggiati nelle sue vicinanze. Invito, pertanto, il Comune o chi di dovere a provvedere al più presto alla rimozione del cartellone, per garantire l’incolumità pubblica”.