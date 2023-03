Il romanzo “Il mio mondo finirà con te” di Carmelo Aliberti è edito Lombardo Edizioni

E’ una primizia di primavera, il romanzo di Carmelo Aliberti “Il mio mondo finirà con te”, appena edito Lombardo Edizioni.

La professoressa Maria Torre lo descrive così:

“IL MIO MONDO FINIRÀ CON TE è un romanzo ricco di sfumature colte, affreschi storici, drammi, flussi di coscienza, tormenti, sogni, speranze. Non mancano intensi monologhi con il proprio io. Filone principale del romanzo è l’Amore, quello con la A maiuscola, fra Carlo e Anna, la sua Beatrice.

L’Aliberti, come un novello Dante, viaggia attraverso il tempo, annodando su questo filone principale altre microstorie, crude, schiette e spesso violente; ci sventaglia le ingiustizie, l’arroganza e le follie di chi detiene il potere, la ferocia e la disumanità delle guerre. Riflette sulla predisposizione dell’umanità al male e alla violenza e come Salvatore Quasimodo, constata che la natura umana è incapace di evolversi.

Altro protagonista del romanzo, oltre all’Amore, è la Fede. Un sentimento religioso che Aliberti ha sempre respirato in famiglia. Momenti struggenti, delicati, emozionanti sono quelli dedicati ai suoi familiari. Aliberti con la sua penna ci presenta il mondo nella sua interezza, in tutte le sue sfumature, ma con uno sguardo particolare alla sua amata Sicilia, un tempo tempio di arte e di cultura, dove si assaporano profumi, colori e dove dimora la bellezza della natura. Terra intrisa di miti e leggende, terra dove pascolavano gli armenti del Dio Sole, già benedetta da Demetra, terra dove Galatea, con il suo pianto perenne per avere perduto il suo amato Aci, fece sorgere un ruscello che prese il nome di Longano.

Purtroppo da questa nostra splendida e amara isola si è spesso costretti a fuggire, se si vuole “riuscire a creare i presupposti per formarsi una famiglia, con uno stabile rapporto di lavoro…dopo le delusioni inflitte dal nuovo stato unitario… che non aveva mantenuto le promesse garibaldine…“. Non vi è dubbio che l’autore con la sua straordinaria capacità narrativa e il suo stile colto, ma comprensibile a tutti, ci ha regalato un grande romanzo, che ci induce seriamente a profonde riflessioni su ciò che realmente è la vita. Un soffio di vento, direi io, e ognuno di noi dovrebbe lasciare impronte, non cicatrici.”