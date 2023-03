Barcellona, i lavoratori dei cantieri di lavoro incrociano le braccia per i ritardi nei pagamenti

I lavoratori dei cantieri regionali di lavoro hanno deciso di incrociare le braccia e bloccare per un giorno l’intervento di realizzazione dei marciapiedi in via La Pira e Pozzo Perla.

Alla base della decisione c’è il ritardo nei pagamenti degli stipendi, ma anche i disagi riscontri sui cantieri, per l’assenza di bagni chimici necessari durante le 6 ore di lavoro giornaliere.

Una folta delegazione ha stazionato stamattina davanti all’ingresso di Palazzo Longano, prima di essere ricevuta dal dirigente dell’ufficio tecnico, che ha chiarito il motivo del ritardo. Il progetto regionale infatti è iniziato a fino 2022 e prevede un finanziamento che la Regione solo all’inizio di marzo ha comunicato di non poter traferire al Comune, ente attuatore dei cantieri di lavoro destinati ai disoccupati iscritti all’ufficio per l’impegno. Alla base della decisione della Regione si sarebbe il mancato monitoraggio di precedenti progetti, che di fatto hanno bloccato l’erogazione del contributo.

Gli uffici di Palazzo Longano hanno attivato la procedura per sbloccare i fondi e nelle more, con il via libera dell’amministrazione Calabrò, hanno reperito le risorse per coprire i costi degli stipendi dal bilancio comunale, E’ stato affidato l’incarico per redigere le buste paga e subito dopo saranno accreditate le somme sui conti dei lavoratori. Le rassicurazioni dei funzionari, alla presenza dell’assessore Nicola Barbera, non hanno però convinto i lavoratori. Nonostante la volontà di bloccare il cantiere fino a quando non vedranno l’accredito almeno il primo stipendio, per non correre il rischio della sospensione del progetto, paventata dopo un’attenta analisi della normativa, i lavoratori domani torneranno sul cantiere.

Sui disagi riscontrati dalla mancata presenza di un bagno chimico nel cantiere, il funzionario ha riferito che si è trattato di un problema con il fornitore del servizio ed ha assicurato di avere avviato l’iter per superare anche questo inconveniente.

“Stiamo lavorando da tre mesi – affermano alcuni lavoratori – e manca davvero poco alla conclusione del cantiere. Siamo qui per far valere il nostro diritto al pagamento degli stipendi, dopo aver svolto il nostro incarico, rinunciando anche ad una parte del reddito di cittadinanza. Volevamo torneremo sul cantiere solo quando saremo stati pagati, per non ci possiamo fidare solo le rassicurazioni, come abbiamo fatto in questi mesi, ma, dopo aver consultato un legale, abbiamo deciso di farlo perchè rischieremo la sospensione del progetto, perdendo anche il diritto al pagamento delle ore già svolte”.