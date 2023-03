“Musica a colori” per sostenere la ricerca, il Teatro Mandanici per Telethon grazie ad Atmosfera Blu

Ieri sera, Barcellona Pozzo di Gotto ha ospitato l’evento benefico in sostegno della ricerca scientifica con Telethon Italia.

“Musica a colori” è stata una manifestazione molto partecipata, voluta dagli Atmosfera Blu e subito sposata dall’Amministrazione Comunale barcellonese. Special Guest della serata il cantautore Povia.

Tra gli altri sono intervenuti: i referenti dello sport barcellonese che ne hanno sposato la causa, il presidente della sezione barcellonese AVIS, il referente Telethon per la provincia di Catania e dintorni che ha già dato appuntamento al 19 agosto a Castroreale per una serata in cui Telethon non è ospite, ma protagonista di una serata in collaborazione con la Pro Loco Artemisia di Castroreale.

Lo spettacolo, ben riuscita, è servito a sostenere i fondi destinati alla ricerca scientifica e costruire una speranza per il futuro per chi soffre di una malattia genetica rara.

Le interviste possono essere riviste sulla pagina facebook della nostra testata giornalistica e ai seguenti link:

Resoconto della serata

Intervista a Povia e agli Atmosfera Blu