Barcellona, la sede di Frida onlus ospita domani pomeriggio l’incontro pubblico “Libere Tutte”

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Assessorato alle Pari Opportunità, l’Assessorato alla Cultura ed il Centro Antiviolenza “Frida” promuovono domani pomeriggio l’incontro pubblico “LIBERE TUTTE”.

L’appuntamento per affrontare il tema purtroppo sempre attuale della violenza sulle donne è fissato domenica 12 marzo 2023, alle 17.00, nei locali del centro antiviolenza Frida in via Dante Alighieri n. 31.

Dopo i saluti istituzionali, affidati a Viviana Dottore, Assessora alle Pari Opportunità, ad Angelita Pino, Assessora alla Cultura ed a Lucia Crisafulli, Presidente “Frida”, sono programmati diversi interventi.

L’operatrice del centro Giulia Carmen Fasolo parlerà de “I supporti offerti da un Centro Antiviolenza”, mentre l’avvocata Rita Ielasi sul tema della “La consulenza legale in un Centro Antiviolenza”.

Veronica De Toni, Sostituta Procuratrice Procura della Repubblica di Barcellona P.G., descriverà “La funzione della magistratura nel contrasto alla violenza domestica”.

Veronica Gringeri, operatrice del Progetto “REAMA Reloaded”, descriverà il progetto destinato ai minori con la relazione “Crescere senza violenza”, mentre chiuderà l’incontro la mediatrice linguistica Ionela Ivascu, affrontando la questione della “La mediazione linguistica nei casi di violenza”.

L’incontro pubblico rientra nella cornice del progetto “REAMA Reloaded” co-finanziato dall’Unione Europea e sostenuto anche dalla casa editrice Edizioni Smasher.