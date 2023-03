L’Orsa Basket puntella il roster con l’italo-argentino Duval: nuovi scenari con l’aumento delle promozioni in serie B interregionale

Si prospetta un finale di stagione più interessante del previsto per Orsa Basket Barcellona, che dove aver messo in cassaforte l’accesso ai playoff, punta a migliorare l’attuale settimo posto in classifica.

Dopo l’arrivo dell’ala piccola Domenico Gregorio Cardone dalla Vis Reggio Calabria, arriva l’annuncio dell’acquisito dell’atleta italo-argentino Andrés Duval, ala piccola classe 1996 di 196 cm. Il giocatore si allenava con il gruppo da gennaio ed era in attesa della cittadinanza italiana per formalizzare il tesseramento.

Duval proviene dal campionato argentino ed è cresciuto cestisticamente nell’Hindú Club de Córdoba, giocando tra la seconda e la terza serie argentina. Nel secondo campionato nazionale argentino, denominato TNA, ha vestito le maglie del Parque Sur de Concepción del Uruguay, dell’Ameghino de Villa María e del Deportivo Norte. In terza serie invece ha avuto esperienze con le canotte dell’Ameghino, Central San Javier e Atlético Tala.

Il giocatore, che completa il gruppo di esterni a disposizione dello staff tecnico, sarà a disposizione già a partire dalla gara casalinga di domenica 12 marzo contro la Basket Academy Catanzaro (palla a due alle ore 18:00). La società ringrazia la responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Castel di Lucio, nella persona della Dott.ssa Di Francisca, e il tifoso Vincenzo Iudicello, insieme all’agente del ragazzo, sig. Mino Salamino, per aver collaborato alla buona riuscita dell’operazione.

L’ultimo arrivato potrà dare il suo contributo in un finale di stagione reso ancor più interessante dalla decisione del Consiglio federale di aumentare il numero delle promozioni in serie B interregionale. Dato per scontato il passaggio delle prime due della classifica Svincolati e Piazza Armerina, resta che definire se ci sarà un’altra promozione diretta (che dovrebbero giocarsi Fortitudo e Basket School Messina) e se gli altri tre posti disponibili saranno messi in gioco attraverso i playoff. L’Orsa Barcellona proverà a giocarsi le sue carte, per non avere alcun rimpianto a fine stagione.