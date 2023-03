Domenica 12 marzo l’ultimo evento per il crowdfunding a sostegno della creazione dell’archivio di Fumettomania

L’Associazione Fumettomania Factory – APS di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) organizza domenica 12 marzo, dalle 16 alle 20, presso i locali del Seme d’Arancia in Barcellona P.G. (Ex Stazione ferroviaria), letture ad alta voce, una sessione di LIVE DRAWING e incontri con autori, che renderanno disponibili per l’acquisto le loro opere per la raccolta fondi. L’iniziativa si inserisce a conclusione della settimana del crowdfunding a sostegno dell’Archivio del Fumetto.

Gli ospiti presenti saranno Giuseppe Orlando (Illustratore), Michela De Domenico (Autrice di fumetti), Maurizio Gemelli e Antonino Saia, (Illustratori), Giuliana La Malfa, William Ceraolo (Fumettisti e coloristi), Santi Arizzi (pittore, scultore e restauratore) e Laura Marchese (pittrice).

Le letture ad alta voce saranno curate, dalla dott.ssa Mariella Chiaramonte, già responsabile della Biblioteca “Oasi” sez. ragazzi, mentre la coppia Valeria Alessi-Giuseppe Lisciotto presenterà il libro illustrato “Medusa la splendente”.

L’ultimo momento culturale sarà la presentazione del terzo progetto di Fumettomania per il 2023, a cura dell’Arch. Mario Benenati e di Fabrizio Scibilia, che dialogheranno con gli Assessori Angelita Pino (Cultura), Viviana Dottore (Pubblica Istruzione) e Roberto Molino (Politiche Giovanili). Per concludere, saranno resi noti i risultati del crowdfunding (che sarà allungato fino al 19 marzo), con un rifresco di ringraziamento per i sostenitori del progetto.

L’evento sarà possibile grazie al supporto di alcuni esercizi commerciali e al volontariato di un gruppo di studenti dell’I.S. “G.B. IMPALLOMENI” di Milazzo. Questi ultimi stanno realizzando il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) proprio al fianco di Fumettomania.

La pagina del crowdfunding è la seguente CLICCA QUI