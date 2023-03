Gli studenti del “Copernico” incontrano al teatro Currò la scrittrice Francesca Maccani  

L’Istituto “Copernico” di Barcellona P.G., ha organizzato domani 10 marzo 2023, presso il teatro “Vittorio Currò” dell’Oratorio dei Salesiani “San Michele Arcangelo” di Barcellona P.G., un evento cui sarà presente la scrittrice di origine trentina, ma siciliana d’adozione, Francesca Maccani, che presenterà agli studenti il suo romanzo “Le donne dell’Acquasanta – Una storia palermitana”, vincitore del premio Rapallo 2022.

Francesca Maccani vive a Palermo e insegna Lettere alla scuola secondaria. Ha pubblicato un libro di poesie, ”Fili d’Erba”, nel 2007, nel 2018 vince il premio “Donna del Mediterraneo” con “La cattiva scuola”, scritto a quattro mani con Stefania Auci. Esordisce nella narrativa con “Fiori senza destino “ (2019), finalista al premio Berto.

La scelta di leggere delle “tabacchine palermitane“ si colloca per l’ITT e LSSA “Copernico” nell’ambito del progetto lettura, “Libri e giornali a scuola/ Concorsi letterari e giornalistici/altre gare”, da più anni sviluppato nell’Istituto. Il progetto ha come referente la prof.ssa Angela Maria Recupero, coadiuvata da tutti i docenti di lettere del Dipartimento umanistico. “La lettura – sottolinea la dirigente Angelina Benvegna – accresce la conoscenza di sé e del mondo, sviluppa le capacità di riflessione, rielaborazione e invenzione; fa viaggiare e sognare. Sviluppare negli studenti il “gusto” per la lettura non è fare solo un’ esperienza estetica, ma è anche contribuire alla formazione del “buon lettore”. Il romanzo ha suscitato la curiosità di studenti e docenti, in quanto la struttura che ospita il Copernico, fino agli anni settanta era una manifattura di tabacchi e ancora adesso le ore di lezione sono scandite dallo stesso suono della sirena che un tempo segnava i ritmi di lavoro nell’ex opificio“.