Restano gravi le condizioni della bambina di 3 anni di Rodì Milici azzannata da un pitbull nella casa dei nonni a Barcellona

Restano gravissime le condizioni della bambina di 3 anni e mezzo, residente a Rodì Milici, insieme ai familiari, azzannata ieri sera da un pitbull mentre si trovava nella casa dei nonni materni.

La piccola ferita alla testa ed al collo è stata operata d’urgenza presso il reparto di neurochirurgia infantile del Policlinico di Messina, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Il dramma, secondo quanto riferito dagli agenti della Polizia di Stato di Barcellona, si è consumato nell’abitazione dei nonni materni. Il pitbull, di proprietà della zio, si sarebbe trovato nel balcone, e per cause ancora da ricostruire, è riuscito ad entrare dalla porta finestra, azzannando la piccola. L’intervento delle persone che si trovavano in casa ha consentito di liberarla dalla morsa dell’animale, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. E’ scattata la corsa disperata dell’ambulanza del 118 verso il presidio messinese, mentre il cane è stato sottoposto a sequestro, in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria.