Barcellona, la Procura ha iscritto un primo indagato con l’accusa di omicidio colposo per la tragica morte di Nino Cilona

L’inchiesta della Procura di Barcellona, con il supporto della Polizia di Stato di Milazzo, prosegue per accertare le eventuali responsabilità di terzi nella tragica morte del geometra 42enne di Barcellona Nino Cilona.

Il sostituto procuratore Luca Gorgone ha iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo l’imprenditore a cui era stato affittato il capannone del Centro Mercantile di Milazzo, nel quartiere Ciantro, dove sabato mattina si è consumata la tragedia.

L’obiettivo degli investigatori è ricostruire gli ultimi istanti di vita dello sfortunato professionista, deceduto dopo 24 ore per i gravi traumi riportati nella caduta da circa 8 metri, per il cedimento del tetto che stava ispezionando per una perizia. Si dovranno confrontare le diverse versioni fornite da loro che hanno assistito l’incidente per dare risposte ai familiari di Nino Cilona, chiusi in un dolore composto nell’attesa di poter tributare un ultimo saluto a loro caro congiunto.

Domani sarà effettuata l’autopsia sul corpo del 42enne, che poi sarà consegnato ai parenti per il funerale che si terrà nei prossimi giorni. Sono proseguiti anche in queste ore le tante attestazioni di stima nei confronti del geometra apprezzato per il suo carattere, fortificato alla formazione salesiana, e per la sua professionalità, riconosciuta da tutti coloro che hanno visto al lavoro.