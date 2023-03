L’Orsa Basket Barcellona vince con la Dierre Rc e mette in cassaforte l’accesso ai playoff

L’Orsa Basket Barcellona supera a domicilio la Dierre Reggio Calabria e conquista matematicamente l’accesso ai playoff promozione. Nelle ultime giornate del campionato di serie C Gold si dovrà solo definire la posizione nella griglia e gli accoppiamenti per la fase finale del torneo.

La squadra di coach Pippo Biondo, dopo un ottimo primo tempo chiuso sul 12-21, ha subito la parziale rimonta dei padroni di casa andando al riposo sul 33-36. Il break del terzo periodo, con un parziale di 15-23, ha consentito ai giallorossi di gestire l’ultimo tentativo di tornare in partita dei reggini e di chiudere il match sul 65-74.

Con 10 punti sulla terz’ultima a quattro giornate dalla fine, l’Orsa Basket ha così in mano l’obiettivo minimo della stagione, la partecipazione ai playoff per una squadra costruito con tanti giovani, che ho disputato fin qui un torneo all’altezza delle previsioni della vigilia. Da adesso in poi tutto può succedere ed in uno sport così equilibrato come la pallacanestro, sognare non è peccato.

LO SCORE DELL’ORSA BARCELLONA FERNANDEZ PENA, E. 24 CAROE’, F. 19 TODOROVIC, L. 11 CIADINI, F. 10 GOLUBOVIC, L. 4 CORTINA, S. 4 STRIUGA, O. 2 COSTANTINO, G. 0 IRATO, S. 0 KRISTAPSONS, R. CARDONE, D.