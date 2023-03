Barcellona, aperta l’inchiesta per la morte di Nino Cilona: l’incidente durante la perizia sul tetto di un capannone a Milazzo

Il dolore di parenti ed amici per la morte improvvisa di Nino Cilona, geometra barcellonese di 42 anni, si unisce adesso alla necessità di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente che si sarebbe verificato durante una perizia sul tetto di un capannone del Centro Mercantile di Milazzo.

I familiari dello sfortunato professionista, apprezzato da tutti coloro che lo hanno conosciuto, si sono affidati all’avvocato Nino Aloisio, per presentare un esposto alla Procura di Barcellona al fine di fare chiarezza su quanto accaduto sabato mattina e per verificare eventuali responsabilità di terzi nella tragica morte di Nino Cilona. Il sostituto procuratore Luca Gorgone, dopo l’informativa da parte della Polizia di Milazzo, incaricata delle prime indagini, ha disposto il sequestro dell’area dove si è verificato l’incidente e della salma del 42enne, presso il Policlinico di Messina, su cui sarà effettuata mercoledì l’autopsia, prima di poter riconsegnare il corpo ai parenti per tributargli l’ultimo saluto.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti del Commissariato mamertino, a Nino Cilona sarebbe stato affidato l’incarico di effettuare una perizia su un capannone che si trova all’interno del Centro Mercantile di Milazzo. La verifica sui danni subiti dal deposito gli sarebbe stata richiesta dopo alcune infiltrazioni d’acqua riscontrate sul tetto. Cilona avrebbe effettuato l’intervento sabato mattina e per cause ancora in fase di accertamento è precipitato dall’altezza di circa 8 metri. Trasportato al Policlinico di Messina, per i politraumi subiti nella caduta, nonostante le cure dei medici, è deceduto nella mattinata di domenica.

Il dolore di un’intera comunità

La giornata di ieri è stata segnata dal dolore di un’intera comunità, non solo quella salesiana, che ha espresso in tutti i modi la vicinanza alla moglie Giusy Bruno, in dolce attesa, e di tutti i familiari. La squadra dell’Orsa Promosport, di cui era dirigente, era impegnata nel campionato di Prima categoria ed ha dedicato a Nino Cilona la vittoria in una partita giocata con il dolore nel cuore e con il lutto al braccio. La stessa dedica è arrivata dai ragazzi dell’Orsa Basket Barcellona. Il comitato della Figc di Barcellona, con cui il professionista collaborava nell’omologazione dei campi di calcio, ha manifestato il dolore per la tragica notizia, attraverso il presidente Giuseppe Molino ed il delegato regionale Santi Buglisi.

A farsi portavoce di tutti i barcellonesi è stato il sindaco Pinuccio Calabrò con un messaggio condiviso con tutta l’amministrazione comunale: “Il Sindaco e l’amministrazione comunale di Barcellona P.G. si uniscono al dolore della famiglia di Nino Cilona, esprimendo un sentito cordoglio per una morte prematura che ha sconvolto l’intera comunità barcellonese. Giovane uomo e infaticabile lavoratore, che proprio nello svolgimento della sua attività professionale ha perso tragicamente la vita. Grande sportivo e da sempre frequentatore della comunità salesiana, persona propositiva e sempre col sorriso, grande amante della vita, lascia un vuoto incolmabile nei tanti che l’hanno conosciuto”.