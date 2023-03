24liveSchool. La FilicusArte, presenza viva nelle attività culturali barcellonesi

Main sponsor di 24live School

Fin dalla sua comparsa sulla terra, l’uomo ha appreso il valore e l’importanza di “associarsi” e confrontarsi per il progresso civile e umano della società.

Lo spirito di condivisione di un gruppo di persone, le quali collaborano per lo stesso scopo, pone le fondamenta per cui possano nascere i più disparati progetti, e dunque le associazioni sportive, di volontariato, sociali e culturali che rappresentano le realtà più importanti affinché anche i giovani possano coltivare le proprie passioni ed essere parte integrante e attiva della società.

Nel comprensivo barcellonese, tra le più radicate associazioni culturali opera la “Filicusarte”, associazione culturale nata nel 2011, ad opera di alcuni amatori dell’arte, Il signor Carmelo Coppolino Billè, nonché primo presidente, tristemente deceduto, l’artista Giuseppe Messina, il geometra Giuseppe Giunta ed il signor Rocco Amato, personaggio molto conosciuto a Milazzo e dintorni.

A questo ristretto gruppo di “padri fondatori” negli anni successivi si sono aggiunti sempre più artisti e amanti dell’arte, fino agli attuali 30 e più iscritti. L’associazione completamente apartitica e senza scopo di lucro, intende promuovere in tutti gli aspetti, la forma più pura dell’arte, intesa come arte pittorica, poetica e della narrativa.

Il nome “Filicusarte” deriva dal connubio tra “Filicusa”, antica strada che univa Barcellona e Milazzo e che corrisponde all’odierna frazione di Bastione, e dal suffisso di origine greca “ filo” che vuol dire “amante di…” . Dal 2011 fino ad oggi, sono numerosi gli eventi come mostre di pittura, concorsi pittorici, poetici e presentazioni di libri che l’associazione, presieduta dalla prof.ssa Caterina Barresi, organizza nel territorio che comprende Terme Vigliatore, Barcellona, Milazzo, San Filippo e Santa Lucia del Mela.

L’associazione, completamente no profit, non si avvale di altro sostegno finanziario se non il proprio e riesce ad autogestire le proprie spese organizzative solamente grazie alle quote associative dei soci iscritti, essa ha come unico scopo la divulgazione dell’arte e della cultura tra giovani e meno giovani, nonché la sensibilizzazione dei cittadini attraverso quegli ideali positivi che sono alla base di una buona convivenza tra tutti i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto e limitrofi, ma contengono anche i principi universali del bene e della condivisione, così come fermamente sosteneva il grande Peppino Impastato: “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”.

Irene Nania

classe 3^CL ITT-LSSA “Copernico”