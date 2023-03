La comunità di Barcellona sconvolta dalla prematura scomparsa di Nino Cilona: aperta un’inchiesta, disposta l’autopsia

La comunità di Barcellona è stata sconvolta dalla prematura scomparsa del geometra di 42 anni Nino Cilona.

Il giovane è morto al Policlinico di Messina, dove era ricoverato da ieri pomeriggio, a seguito dei traumi subiti dopo una caduta, di cui ancora non si conoscono bene i dettagli.

La notizia si è diffusa nella tarda mattinata di oggi lasciando senza parole le tante persone che ne avevano apprezzato le qualità umane e professionali. Nino Cilona era infatti il tecnico fiduciario del Comitato Figc di Barcellona Pozzo di Gotto e si occupava anche dell’omologazione dei campi sportivi seconda i parametri imposti dalla Federazione. Allo stesso tempo ha sempre vissuto la comunità salesiana di Barcellona, dove era molto conosciuto.

La società Orsa Promosport e tutti i suoi componenti e giocatori hanno espresso attraverso il profilo ufficiale il loro dolore per tragica notizia: “Ci stringiamo al dolore della famiglia a cui porgiamo le condoglianze, per la prematura scomparsa del nostro amico, compagno di squadra e dirigente Nino Cilona. Sappi che sarai sempre ricordato e al nostro fianco, come lo sei sempre stato, per aiutarci e sostenerci!”.

Nino Cilona lascia la moglie Giusy Bruno, incinta di pochi mesi, i familiari ed i tanti amici che in queste ore hanno espresso il loro dolore attraverso i messaggi sulle piattaforme social.

Aggiornamento

La Procura di Barcellona ha avviato un’inchiesta per accertare le cause delle morte del giovane geometra barcellonese, avvenuta nel comune di Milazzo. E’ stato infatti disposto il sequestro della salma e l’autopsia, fissata per il prossimo mercoledì 8 marzo.