Barcellona, tutto pronto per la sesta edizione di “Tracce di memoria” premio internazionale di incisione in ricordo di Giorgia Alesci

Sarà inaugurata mercoledì 8 marzo 2023 alle 15:30, presso il Museo Didattico “Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), la mostra di incisioni “TRACCE DI MEMORIA – Sesta Edizione Premio Internazionale di Incisione Giorgia Alesci”.

Promosso dal Museo nel 2017 e dedicato alla compianta Prof.ssa Giorgia Alesci – che con la sua sensibilità, altruismo e amore per l’arte ha lasciato un segno indelebile in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla – il premio nasce con la finalità di valorizzare e promuovere maestri giovani e meno giovani che oggi praticano con successo una disciplina antica come l’incisione

La pluralità di segni di questa sesta edizione, a cura del prof. Enzo Napoli e con la direzione del Dirigente Scolastico Prof.ssa Felicia Maria Oliveri nell’ambito delle celebrazioni del 20° anniversario del Museo Didattico Foscolo, conferma ancora una volta la maturità creativa degli incisori selezionati ed avvalora il prestigio che il Museo ha saputo costruire nel tempo attraverso un incessante lavoro di squadra.

Maturato in un “sodalizio” istituzionale e culturale con l’”Associazione Incisori Siciliani”, con la quale sono stati realizzati numerosi e qualificati progetti sin dal 2001 presso il Museo Didattico, il “Premio Internazionale di Incisione Giorgia Alesci” conferma sempre più la sua connotazione internazionale con la presenza per l’edizione 2023 di ben cinquantaquattro opere ammesse al concorso e autori provenienti da ogni parte del mondo. Fra gli incisori stranieri selezionati per questa edizione si annoverano, tra gli altri, Nanhao WANG dalla Cina, Alnert VILA dalla Spagna, Noriaki OGOSHI e Tokì AKASHI dal Giappone, Josè Ramon BLANCO DURAN dal Messico, Ana Sofia MATOS dal Brasile, Sara MANCA dalla Tunisia, Patricia NINOV dalla Russia, Monica Mihaela RADU dalla Romania, Ernest RADOOY dagli Stati Uniti. Fra gli incisori italiani si segnala la presenza di Maestri Incisori come Nicolò Gaddi, Ennio Boccacci, Milvia Bortoluzzi, Paolo Francesco Ciaccheri, Mariaelisa Leboroni, Mariapia Somasca, Giancarlo Rossi, Daniela Masala, Martina Carollo, Sabina Bruzzese, Elena Pinardi Feletti, Cristiano Ferraro, Thanyarath Barelli, Eliana Grimaldi, Aurora Siracusa, Marco Adami, Alba Siracusa, solo per citarne alcuni.

L’esposizione sarà fruibile al pubblico presso il Museo Didattico “Foscolo” dall’ 8 al 30 marzo 2023, dal lunedì al venerdì.

