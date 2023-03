Terme V.: il Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile è stato iscritto nel Registro Regionale ODV

Nella giornata di ieri, con Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) N.70 del 01.03.2023, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia ha comunicato ufficialmente al Comune di Terme Vigliatore di essere stato iscritto nel Registro delle Organizzazioni di I livello con annesso codice O.d.V..

Soddisfatti gli esponenti del Civico Consesso e quanti hanno lavorato a questo risultato. In particolare, la dott.ssa Chiara Crisafulli, consigliere di maggioranza e vicepresidente del Consiglio ha commentato: “Si tratta di un grande successo raggiunto, che dimostra ufficialmente a livello Regionale e Nazionale l’attenzione di questa amministrazione e della sottoscritta al terzo settore con Associazioni di Volontariato operative e motivate sul nostro territorio. Il mio grazie – ha aggiunto – va al Sindaco Bartolo Cipriano che ci ha fortemente creduto insieme a me, al Coordinatore del gruppo Comunale Protezione Civile – Terme Vigliatore Antonino Prizzi e a tutto il gruppo di volontari che hanno aderito senza esitazione. Adesso, lavoriamo al prossimo obiettivo”.

Hanno fatto da eco anche le parole del Coordinatore Prizzi che ha aggiunto: “Non posso che ringraziare sentitamente chi si è interessato e chi mi ha voluto come Coordinatore del gruppo Comunale Protezione Civile, il Sindaco Bartolo Cipriano in primis e l’Amministrazione Comunale tutta, nella persona del Presidente Emanuela Ferrara e delle componenti sia di maggioranza che di opposizione, che hanno votato a favore della delibera che ci ha consentito di ottenere questo traguardo. Il mio grazie va poi, in particolare, alla madrina di questa iniziativa, la vicepresidente del Consiglio Chiara Crisafulli. Inoltre, – ha aggiunto Antonio Prizzi – mi preme far presente che l’intento è quello di lavorare con molta serietà e di metterci a disposizione di tutta la cittadinanza. Abbiamo voglia di metterci subito a lavoro e di muoverci immediatamente per la prevenzione del dissesto idro-geologico che caratterizza tutte le nostre zone, poi ovviamente faremo altri interventi specifici che ci competono e corsi di formazione. Cercheremo di mantenere tutta la cittadinanza informata su ciò che metteremo in atto”.