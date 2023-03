Giammoro, assolto un 62enne dell’accusa di stalking nei confronti di una donna

Il giudice monocratico del tribunale di Barcellona Noemi Genovese ha disposto l’assoluzione nei confronti di un uomo di Giammoro, frazione di Pace del Mela, accusato di stalking nei confronti di un’assistente sociale della zona, conosciuta in parrocchia.

L’uomo era stato denunciato dalla donna per una serie di atti persecutori compiuti nei suoi confronti, aggravati dalla violazione del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima delle morbose attenzioni dell’imputato.

Secondo l’accusa il 62enne avrebbe più volte pedinato da donna, appostandosi sotto casa della stessa, ma anche davanti alle residenze di parenti e amiche. L’avrebbe seguiva anche nel percorso per raggiungere la chiesa e l’attendeva alla stazione di Pace del Mela, in attese del suo rientro in paese.

Le argomentazioni del pubblico ministero, che aveva chiesto la condanna a 2 anni, secondo la sentenza del giudice, non hanno dato riscontro alle accuse mosse nei confronti dell’imputato, difeso dell’avv. Pinuccio Calabrò, che è stato assolto e rimesso in libertà, con la cessazione della misura cautelare del divieto di dimora a Pace del Mela e dell’applicazione del braccialetto elettronico.