Favoreggiamento personale nello spaccio di stupefacenti. Assolto giovane professionista di Barcellona

Un giovane libero professionista barcellonese è stato assolto dall’accusa di favoreggiamento personale per aver agevolato volontariamente il traffico di sostanze stupefacenti.

La denuncia era scattata nel corso di un operazione condotta dai Carabinieri di Messina, anche a mezzo di sistemi tecnologici di videosorveglianza, avevano notato il giovane soffermarsi con alcuni pusher presso una grande piazza di spaccio. Secondo i militari dell’Arma, che lo avevano monitorato e successivamente interrogato, la sua condotta era mirata ad agevolare l’attività di cessione di stupefacenti, avendo omesso di indicare sia le circostanze che anche l’identità dei soggetti con i quali si era relazionato.

In giudizio tuttavia l’avvocato difensore Gaetano Pino ha dimostrato che la presenza dell’imputato sui luoghi aveva finalità assolutamente diverse da quelle ipotizzate dall’accusa documentando, come la ricostruzione operata in sede di indagini dal pubblico ministero, non fosse corrispondente alla realtà dei fatti. Il giudice ha accolto quest’ultima tesi difensiva ed ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.