Il comitato per l’ospedale serra le fila dopo l’incontro alla Regione per frenare le polemiche interne

La riunione alla Commissione Salute dell’ARS di ieri pomeriggio è stato un buon punto partenza, ma non è certo la soluzione di tutti i problemi della sanità barcellonese. Ne sono consapevoli i rappresentanti del Comitato civico per la difesa del Cutroni Zodda, che si incontreranno tra oggi e domani per serrare le fila ed attuare un controllo attento sull’azione della Regione.

Le indicazioni illustrate anche la presidente della Commissione Salute, Giuseppe Laccoto, in una nota diffusa ieri pomeriggio, dovranno trovare reale attuazione con le disposizioni dell’assessore alla salute Giovanna Volo e soprattutto del Governo Regionale, guidato dal presidente Renato Schifani. Il comitato, così come i sindaci coinvolti, dovranno vigilare per non lasciare che le parole restino ancora una volta scritte su un verbale e non applicate nella realtà. Le prime dichiarazioni dopo la seduta sono ottimistiche, ma non occorre alimentare toni trionfalistici per non rimanere ancora una volta senza un riscontro concreto tale da garantire il diritto alla salute dei cittadini del comprensorio tirrenico.

La voce fuori dal coro dell’ottimismo del dott. Paolo Calabrò

All’interno del comitato si sono comunque alzate le voci fuori dal coro, come quella dell’ex rappresentante sindacale Paolo Calabrò, annunciato tra i relatori in Commissione e non ammesso nella stanza della riunione: “La parte filogovernativa e filoaziendale del comitato, d’intesa con la politica di riferimento, ha impedito che in commissione fosse presente una voce di critica, temendo probabilmente di essere screditati su proposte e programmi in atto solamente fantasiosi. Non si comprende l’entusiasmo che traspare dalle dichiarazioni di parte di quel comitato e di politici di gradimento, in considerazione del fatto che nulla di concreto è stato ottenuto e che si siano ripetuti solamente impegni non mantenuti e promesse disattese, già fatte nel precedente incontro. Tante altre problematiche sarebbero dovute essere affrontate inerenti gli ospedali di Barcellona e Milazzo ma ovviamente la volontà di non irritare non lo ha permesso. Un incontro che sarebbe dovuto servire solamente a scopo propagandistico di regime come poi i successivi comunicati hanno dimostrato“.