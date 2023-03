I commenti dopo il positivo incontro alla Regione sul futuro dell’ospedale Cutroni Zodda

La riunione sull’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, convocata dalla Commissione Salute all’Ars, si è conclusa con un cauto ottimismo da parte di chi ha partecipato, sia tra i deputati regionali, sia tra le istituzioni coinvolte, sia tra i rappresentanti del comitato civico.

Vigile ottimismo da parte del Comitato civico

Il comitato, rappresentato nella seduta dall’avv. Rino Nania e dal dott. Nunziante Rosania, ha espresso un cauto ottimismo sull’esito dell’incontro. “Sono arrivati segnali confortanti – dichiarano Nania e Rosania – sulla volontà della Regione di poter garantire una piena funzionalità all’ospedale di Barcellona. Le indicazioni che saranno recepite dall’assessore Giovanna Volo sono quella di chiudere il Covid Hospital, riaprire il Pronto soccorso e rafforzare la pianta organica incentivando l’arrivo di nuovo personale. Saremo vigili sulle azione che saranno adottate per raggiungere questi obiettivi”.

L’on. Laccoto (Lega): “Soddisfatto per l’esito dei lavori sull’ospedale di Barcellona”

“Sono molto soddisfatto dell’esito dei lavori della Commissione Salute all’Ars che ha attuato un compiuto approfondimento sulla situazione dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto e sui passaggi da compiere per recuperare la sua piena funzionalità”.

Lo ha dichiarato l’on. Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commissione Salute all’ARS a margine della riunione di questa mattina. Il primo risultato è la scomparsa della definizione di Ospedale Covid e la conseguente creazione di bolle Covid all’interno dei reparti in cui verranno destinati i pazienti asintomatici o comunque non in gravi condizioni. I vertici dell’ASP di Messina hanno evidenziato la grave carenza di medici soprattutto nei pronto soccorso e l’Assessore Volo ha annunciato l’avvio di una ricognizione di personale all’interno delle unità operative di Pronto Soccorso delle altre aziende messinesi che potranno essere impiegati, con adeguato incentivo, anche nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Cutroni Zodda. “Sicuramente – ha dichiarato ancora l’on. Laccoto – bisogna intervenire con prontezza visto c’è la necessità di sgravare il carico di lavoro del Pronto Soccorso di Milazzo che deve fare i conti con file lunghissime di pazienti”.

Per quanto riguarda l’approvazione della pianta organica dell’ASP di Messina, l’Assessore Volo ha annunciato che, dopo la valutazione dell’Assessorato, il punto è all’attenzione della Giunta di Governo. “E’ senz’altro un aspetto fondamentale – ha proseguito il presidente della commissione salute – di cui più volte ho auspicato la definizione. Si tratta di uno strumento necessario a sbloccare concorsi e assunzioni e quindi a garantire servizi e piena funzionalità dei reparti ospedalieri in un territorio come quello messinese molto ampio e articolato anche dal punto di vista geografico”.

“Per quanto riguarda il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina – ha concluso l’on. Laccoto – ho chiesto di individuare fondi regionali per rinnovare la convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. E’ un passaggio importante per garantire la prosecuzione di un accordo strategico raggiunto lo scorso gennaio in Commissione alla presenza dei vertici della prestigiosa struttura sanitaria romana”.