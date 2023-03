Barcellona: revocato divieto di avvicinamento, lei è inattendibile

Revocato il divieto di avvicinamento alla persona offesa per totale insussistenza della gravità indiziaria, nei confronti di un uomo di origini marocchine accusato di stalking, minaccia aggravata con coltello e lesioni nei confronti dell’ex compagna

Risulta inattendibile la persona offesa, una donna anch’essa di origini marocchine, protagonista di diversi episodi di minaccia aggravata con coltello, lesioni e stalking da parte dell’ex compagno, con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale a partire dall’estate 2020.

La donna, denunciando l’ex compagno, avrebbe raccontato agli inquirenti diversi episodi di violenza verbale e fisica, a seguito della decisione di lei di interrompere la relazione.

Ieri, il Tribunale del riesame ha deciso, però, di revocare la misura cautelare del braccialetto elettronico e del divieto di avvicinamento alla ragazza in quanto è risultata insussistente la gravità indiziaria, poichè non ravvisabile alcun riscontro dalle dichiarazioni dei familiari di lei che, anzi, hanno confermato che l’uomo – in uno dei presunti episodi di violenza subiti dalla ragazza – avesse valido motivo lavorativo per trovarsi a Lipari, nello stesso luogo di lei. Le continue contraddizioni dei racconti della persona offesa e le incongruenze hanno contribuito all’accoglimento delle tesi dell’avv. Carmelo Monforte, difensore dell’uomo, da cui ne è derivata la revoca della misura cautelare.