Ospedale di Barcellona, domani a Palermo l’incontro in Commissione per rompere l’immobilismo degli ultimi due mesi

La Commissione alla Salute dell’ARS torna domani ad affrontare il tema del futuro della rete ospedaliera messinese, con particolare riferimento all’inesorabile depotenziamento dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona.

Il presidente leghista Giuseppe Laccoto ha convocato anche il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò e quello di Rodì Milici Eugenio Aliberti nella qualità di presidente del Distretto Socio-Sanitario D28, che comprende 13 comuni che hanno come presidio di riferimento l’ospedale barcellonese, rimasto ancora Covid Hospital nonostante gli effetti della pandemia si siano ridotti notevolmente. L’invito è stato esteso anche ai rappresentanti dei cittadini raccolti nel comitato a tutela del Cutroni Zodda, con una nutrita delegazione composta dall’avv. Rino Nania, dal dott. Nunziante Rosania, dall’esponente Felice Mancuso, dal sindacalista Salvatore Chiofalo e del dott. Paolo Calabrò. Non è stato chiarito a quanti sarà concesso l’interventi in Commissione, che affronterà soprattutto la questione dell’approvazione della pianta organica dell’ASP Messina, presentata all’inizio di dicembre, dopo il corteo di protesta per le vie della città del Longano, che non ha ancora ottenuto il via libera dell’assessore alla Salute Giovanna Volo, nonostante le continue rassicurazioni del dicembre scorso.

“Senza questo passaggio – afferma Salvatore Chiofalo della Cgil – sarà impossibile procedere alle assunzioni che garantirebbero l’attuazione del piano ospedaliero regionale del 2019. Al governo regionale chiederemo chiarezza sulle scelte nella sanità in provincia di Messina, se davvero si vuole applicare quanto previsto del decreto sulla rete ospedaliera, che prevede un ospedale di base per il Cutroni Zodda, con l’area dell’emergenza urgenza, oppure se in questi anni si è cambiato orientamento rispetto a questa prospettiva, definendo il destino della struttura barcellonese”.