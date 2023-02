La Tiger’s Den fa il pieno di medaglie ai campionati regionali e con Giuseppe Foti conquista l’oro in Giordania

Soddisfazione su più fronti per la Tiger’s Den di Barcellona Pozzo di Gotto dei Maestri Giuseppe e Fabio Sottile. Gli atleti dell’associazione sportiva si sono distinti sia a livello internazionale, con la medaglia d’oro di Giuseppe Foti impegnato con la nazione italiana in Giordania, sia a livello regionale, con una pioggia di medaglia nei i campionati regionali per cinture rosse e nere, che si sono tenuti al PalAlberti.

La vittoria di Giuseppe Foti con la maglia azzurra

Al 9° El Hassan Cup International Open di Amman, in Giordania, il barcellonese Giuseppe Foti, già campione italiano, ha conquistato una straordinaria medaglia d’oro battendo ben 4 avversari di altissimo livello, tra cui, in finale, il libanese Raphael Koudsi. Il risultato conseguito consente all’atleta della nazionale italiana di scalare di parecchie posizioni la classifica del ranking internazionale.

Le 13 medaglie ai campionati regionali di Barcellona P.G.

Si sono tenuti domenica scorsa al Palaberti di Barcellona Pozzo di Gotto i campionati regionali per cinture rosse e nere per le categorie Seniores, juniores e cadetti, valevoli per la selezione della squadra regionale che parteciperà alla Coppa Italia nel mese di giugno.

La Tiger’s Den ha conquistato ben 13 medaglie (5 ori, 4 argenti e 4 bronzi) ottenute nelle diverse categorie, piazzando sul podio tutti gli atleti in gara, quasi tutte nelle cinture nere.

Per la classe Cadetti, si aggiudicano l’oro i giovanissimi, entrambi dodicenni, Clio Sottile nella categoria 55kg femminili, nere, e Nino Perroni, autore di un’altra splendida prestazione, nella categoria 33kg maschili, nere. Argento per Antonino Benvegna (53kg nere) e per Valerio Biondo (53kg rosse). Bronzo per Antonino Maggio nella 57kg rosse.

Nella classe Juniores si aggiudicano l’oro Massimo Magazù nella categoria 68kg nere e Alex Cassata nella 78kg nere. Piazza d’onore invece per le ragazze Greta D’amico (52kg nere) e Rita London Coppolino (+68kg rosse). Si devono accontentare (si fa per dire) della medaglia di bronzo, invece, Simone Chiofalo e Joseph Barresi, entrambi fuori di misura nella semifinale (dopo aver superato i primi avversari) della affollatissima categoria 63kg nere.

Per i Senior bellissimo oro per la fortissima atleta di nazionalità marocchina Nouhaila Ammour che, nella categoria 67kg nere, ha vinto nettamente un incontro che ha molto entusiasmato il pubblico. Solo bronzo per Simone Calabrese, tornato a gareggiare dopo un lungo stop, causa infortunio, in una categoria non sua (58kg nere).

La soddisfazione del maestro Giuseppe Sottile

Le parole di entusiasmo del Maestro Giuseppe Sottile: “Siamo davvero entusiasti dei risultati di questo fine settimana agonistico. La vittoria di Giuseppe Foti in Giordania è la conferma del grande lavoro dei nostri tecnici e di quelli della nazionale. Quanto al campionato regionale, abbiamo vinto 5 ori pesantissimi con le nostre cinture nere di punta, che confermano i risultati nazionali, ma soprattutto abbiamo visto il ritorno di alcuni atleti, come Simone Calabrese e Alex Cassata, su cui contiamo moltissimo. Prossima settimana saremo a Sofia, in Bulgaria, una gara molto impegnativa e di altissimo livello, alla quale la nostra società – anche se con enormi sacrifici – non poteva mancare”.