Fumettomania Factory APS punta all’apertura di un Archivio del Fumetto a Barcellona P.G.

Fumettomania Factory APS punta con decisione all’apertura dell’Archivio del Fumetto a Barcellona Pozzo di Gotto ed è ad un passo dal riuscirci. Ha solo bisogno di un po’ di aiuto da chi ci tiene alla rinascita culturale della città del Longano.

L’Archivio del Fumetto sarà una biblioteca con sala lettura e uno spazio per la realizzazione di eventi legati al mondo del fumetto, si realizzerà nella sede dell’associazione, ma necessita dell’acquisto di ampie scaffalature e degli arredi utili alla conservazione e alla lettura delle opere di cui l’associazione è in possesso grazie alle continue donazioni da tutta l’Italia.

Così Fumettomania Factory, guidata dall’attivissimo presidente, l’architetto Mario Benenati, ha avviato (lo scorso 11 gennaio) una campagna di crowdfunding sulla piattaforma “Produzioni dal basso” (visibile all’URL https://www.produzionidalbasso.com/project/apriamo-l-archivio-del-fumetto-a-barcellona-pozzo-di-gotto/). La campagna di raccolta fondi si propone di potenziare l’attività dell’associazione, dal 1991 in prima linea per promuovere il fumetto, che non è solo avviamento alla lettura per i più giovani ma anche una forma di arte e comunicazione ben compiuta capace di parlare a lettori di tutte le età. Il fumetto infatti contiene in sé sia il codice linguistico della letteratura (le parole) sia la sequenzialità del cinema e l’attenzione figurativa delle arti visive tradizionali.

A 32 anni dalla sua fondazione Fumettomania Factory APS continua a realizzare progetti culturali e sociali importanti e accattivanti, dai laboratori rivolti agli studenti delle scuole del territorio alle mostre personali e collettive passando per presentazioni di fumetti e incontri con gli autori. L’Archivio custodirà una collezione di oltre 10.000 volumi di grande pregio, anche con qualche pezzo raro (brossurati, spillati, cartonati, edizioni limitate, edizioni in lingua straniera, saggistica, riviste tematiche storiche, sezione dedicata agli autori siciliani, fumetto in dialetto locale, ecc.). Sarà anche un incubatore di progetti improntati alla valorizzazione della socialità e della promozione turistica, in collaborazione con le realtà presenti sul territorio.

“Crediamo molto – dice con forza il presidente Mario Benenati – nell’importanza della presenza di simili spazi nel messinese per consentire ai visitatori, ai giovani, alle scolaresche, ai simpatizzanti, agli appassionati di fermarsi a consultare il materiale, studiare, incontrare autori, partecipare a workshop e molto altro ancora, in un ambiente accogliente e dedicato a sviluppare attività culturali e di crescita personale”.

L’Archivio del Fumetto sarà intitolato a Luigi Bernardi (1953-2013), scrittore e critico fumettistico che ha dato tanta visibilità e qualità al fumetto italiano, e dedicherà uno spazio anche a Luca Boschi (1956-2022), fumettista e giornalista che ha fatto crescere il mondo del fumetto e ha visto nascere la stessa associazione Fumettomania (di cui è stato amico, collaboratore e anche direttore responsabile della fanzine).

L’Archivio del Fumetto è una tappa fondamentale che porterà al progetto denominato BAM Fumetto (BAM è acronimo di Biblioteca-Archivio di Fumetti e Museo del Fumetto), un progetto al quale Mario Benenati e i suoi più stretti collaboratori lavorano da tempo. Ma Fumettomania Factory APS non sta con le mani in mano, in attesa di raggiungere la fatidica somma su “Produzioni dal Basso”, anzi è impegnata in tantissime iniziative: di recente ha collaborato con l’Officina del Sole (Studio professionale artistico e culturale) di Messina e ha partecipato al Comics & Cosplay Day di Capo d’Orlando, oltre ad avviare progetti PCTO (l’ex alternanza scuola lavoro) nelle scuole superiori di secondo grado del territorio, e proporrà un secondo Comics & Cosplay Day proprio a Barcellona P.G. domenica 12 marzo, in concomitanza con l’ultimo giorno di Crowdfunding. Fumettomania Factory merita di essere sostenuta, non fate mancare il vostro appoggio contribuendo al crowdfunding e seguendo tutte le sue iniziative sia online sia in presenza.