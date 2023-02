La Nuova Igea Virtus frena in casa con un rinunciatario Taormina. Ferrara: “La squadra ha fatto la sua partita”

La Nuova Igea Virtus non è riuscito a violare il fortino del Città di Taormina, che ha assunto un atteggiamento inspiegabilmente rinunciatario nella gara di ieri, tagliandosi di fatto fuori dai giochi per il primo posto e fornendo una cortesia al Siracusa, che ha agganciato in testa i giallorossi.

La squadra del tecnico Pasquale Ferrara, su un campo che continua a penalizzare la qualità tecniche di Isgrò e compagni, ha provato a fare la partita, ma è mancato sia un cinismo nel capitalizzare le poche occasioni concesse dalla difesa ospite, ma anche un briciolo di fortuna sulla conclusione di fine primo tempo salvata sulla linea.

L’allenatore giallorosso, il giorno dopo a mente fredda, analizza così la gara: “Abbiamo disputato una buona gara, anche se le fatiche di Coppa si sono fatte sentire. Davanti ad un avversario che di fatto ha rinunciato a fare la partita, pensando solo a difendersi, i ragazzi hanno costruito almeno 4 nitide occasioni da gol. C’è mancata la lucidità sotto posto ed anche un pò di fortuna. Dispiace per non aver conquistato i tre punti, ma siamo ancora pienamente in corsa per il primo posto e lo scontro diretto contro il Siracusa tra 15 giorni diventerà un passaggio decisivo per il nostro cammino. La squadra è viva sotto l’aspetto atletico e mentale e siamo pronti ad affrontare questo finale di stagione che ci vede impegnati su due fronti“. Per Ferrara è arrivata ieri l’ennesima espulsione di questa stagione, tra la fine del primo e secondo tempo. Ecco come ci spiega cosa è accaduto: “Sul fine del primo tempo, l’arbitro ha fischiato un fallo di simulazione in area ai danni di Famà del Taormina, ma dopo aver preso in mano il cartellino giallo, lo ha inspiegabilmente riposto nel taccuino. Sarebbe stato il secondo giallo e i nostri avversari sarebbero rimasti in 10 per tutto il secondo tempo. Ricordando come all’andata al Bacigalupo, dopo appena 7′ di gioco siamo rimasti con un uomo in meno per il rosso diretto a Trimboli, nel sottopassaggio ho chiesto spiegazione del mancato giallo e per tutta risposta sono stato espulso“.

Vi proponiamo la sintesi della partita realizzata dai colleghi di 3mTV

Città Di AciCatena Virtus Ispica 2020 0-0 Jonica F.C. Sport Club Palazzolo 0-1 Mazzarrone Calcio Siracusa Calcio 1924 1-4 Modica Calcio Milazzo 1-1 Nebros Leonzio 1909 1-2 Nuova Igea Virtus Città Di Taormina 0-0 Real Siracusa Belvedere Città Di Comiso 1-0 Santa Croce Rocca Acquedolcese 3-0