E’ ancora scontro tra Forza Italia e giunta Calabrò: al centro la gestione del centro riabilitativo di Oreto e la morosità nelle forniture di luce

Prosegue lo scontro senza esclusione di colpi tra il gruppo di Forza Italia espressione del deputato nazionale Tommaso Calderone e l’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo la rottura maturata un mese fa.

I consiglieri comunali di Forza Italia, a seguito di attività ispettiva svolta nei giorni scorsi, hanno sollevato il problema della morosità con i fornitori di energia elettrica, soprattutto relativamente a quegli immobili che sono destinati ad attività di interesse collettivo.

L’interrogazione di Forza Italia

“Il Comune – scrivo i consiglieri – dispone di numerosi immobili, alcuni inutilizzati come l’immobile di Contrada Oreto, che nel prossimo futuro dovrebbero ospitare attività di interesse sociale per la collettività. Secondo quanto risulta ai Consiglieri Comunali di Forza Italia, emergono condizioni di morosità dell’ente nei confronti di più di un fornitore di energia elettrica relativamente a contratti attivati in passato su diversi immobili. Ci si chiede pertanto su quali immobili sussista questa posizione debitoria e quali siano i fornitori dell’Ente. Ma soprattutto la quantità dei debiti maturati, comprensivi e di interessi e sanzioni. Al Sindaco viene chiesto inoltre, se non si ritenga indifferibile attivarsi per estinguere i debiti. Stanti così le cose sarà impossibile accedere a nuove attivazioni o riattivazioni di contratti di fornitura, ledendo il diritto e l’interesse, peraltro legittimi, della cittadinanza a usufruire di spazi comunali collettivi”.

L’intervento dell’assessore ai servizi sociali

“Sulla questione dei debiti del Comune per l’energia impropriamente collegati al centro per disabili ad Oreto – afferma l’assessore Roberto Molino – intervengo preventivamente per evidenziare inesattezze date in pasto all’opinione pubblica che provano, maldestramente, a trasferire ad altri, responsabilità eventualmente imputabili al gruppo politico improvvisamente diventato ipercritico di sé stesso. Il tema dei debiti riguarda il settore del bilancio ed invero il gruppo politico dei consiglieri Lidia Pirri e Tommaso Pino ha sempre tenuto per sé tale delega, anche nell’amministrazione Materia. Con riferimento alla questione sollevata in merito al Centro per disabili, la struttura non è in disuso poiché il servizio è stato appaltato e reso fino a giugno 2022. Le famiglie degli utenti mi hanno invitato a visitare la struttura; abbiamo verificato la necessità di interventi per sistemazione dei servizi igienici, pompe di calore ed altro; considerarti i tempi della burocrazia, posso affermare che i lavori sono stati ultimati con consegna datata 23/12/2022. Nel frattempo tutti sanno che la delega ai servizi sociali era passata ad un assessore del gruppo politico di Forza Italia e reinsediatomi nel settore, ho immediatamente invitato gli uffici a predisporre la gara per l’assegnazione del servizio. L’ente gestore che si aggiudicherà la gara avrà cura di chiedere l’allaccio del contatore”.

La morosità nelle pagamento delle forniture di energia elettrica

Sulle altre utenze collegate all’amministrazione comunale, l’attuale assessore al bilancio Santi Calderone ha confermato i ritardi legati ai problemi di liquidità delle casse comunali, ma allo stesso tempo ha sottolineato come ha avviato un monitoraggio delle utenze, per modificare gli eventuali contratti troppo onoresi per l’ente e per chiudere quelle non più necessarie, soprattutto nel settore delle telefonia.