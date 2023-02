24liveSchool, proseguono le pubblicazioni degli articoli realizzati dagli studenti in concorso

Main sponsor di 24live School

Proseguono le pubblicazione degli articoli del concorso giornalistico 24liveSchool.

Gli studenti delle scuole del comprensorio barcellonese possono trasformarsi in giornalisti, raccontando, dal loro punto di vista, i fatti, gli avvenimenti e le storie che quotidianamente attirano la loro attenzione. Potranno infatti affrontare i temi legati al territorio della costa tirrenica ed alle problematiche d’interesse per la platea dei lettori di 24live.it.

Come specificato nel bando gli articoli che verteranno su tematiche diverse da quelle previste saranno pubblicati (con la dicitura fuori concorso), ma esclusi da ogni selezione. Analogamente non saranno accettati dalla redazione prodotti firmati dall’intera classe d’appartenenza. Per le interviste è concessa la doppia firma.

Gli articoli, sia sotto forma di cronaca, sia come intervista, dovranno essere inediti per partecipare al concorso e saranno esaminati da una giuria esterna, composta da professionisti del settore.

Ad affiancare la redazione in questo percorso ci sarà anche quest’anno un main sponsor, la catena di Supermercati Sigma Marilù di Barcellona P.G. e Milazzo, che ha sposato senza esitazione il progetto, insieme ad altre aziende che hanno deciso di sostenere l’iniziativa. E’ stata confermata anche la consolidata partership con il Rotary Club di Barcellona, che supporterà l’organizzazione del concorso, garante i premi per i vincitori.

Per inviare gli articoli direttamente alla redazione di 24live.it potete utilizzare l’indirizzo 24live.it@gmail.com oppure giupuliafito@gmail.com, o se preferite il contatto whatsapp 3294285511. La sezione “School Live” raccoglieranno tutti gli articoli pubblicati

Nella pagina successiva troverete gli articoli in concorso pubblicati oggi