24liveSchool, il ricordo di Bartolo Cattafi, grande poeta barcellonese a cento anni dalla nascita

Bartolo Maria Cattafi nasce a Barcellona Pozzo di Gotto il 6 luglio del 1922, in una famiglia appartenente ad un ceto abbastanza agiato di proprietari terrieri.

La sua infanzia è segnata dalla perdita del padre prima della sua nascita e sarà la madre, donna dalla forte personalità e religiosità ad occuparsi della sua educazione. Frequenta il Liceo classico “Valli” della nostra città e, conseguito il diploma, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, laureandosi nel 1944 senza mai esercitare. Il 1943 è l’anno della breve esperienza militare, conclusasi con un ricovero per un crollo fisico e nervoso, che lo segnò profondamente e di cui spesso traspare un doloroso, anche se talvolta ironico, ricordo nei suoi versi, ma non sappiamo con precisione se fu proprio questa esperienza a dare inizio alla sua produzione poetica.

Nel 1947 si trasferisce a Milano, città che diventerà per lui una seconda patria, dove ha l’occasione di conoscere personalità come Vittorio Sereni, che lo introdurrà agli ambienti letterari.

Nel 1948 cominciano i primi riconoscimenti alla sua vena poetica e vince il concorso nazionale “Pagine nuove” per la poesia e nel 1951 pubblica il suo primo volume di versi “Nel centro della mano”

Nel 1952 Cattafi inizia a viaggiare (Francia, Inghilterra, Irlanda, Scandinavia, Spagna, Africa), accumulando materiale per vari servizi giornalistici, e a trasferire le immagini e le sensazioni dei luoghi visitati in versi (Partenza da Greenwich, 1955).

Nel 1958 viene pubblicato da Mondadori “Le mosche del meriggio”, che gli assicura il “Premio Cittadella”. La raccolta successiva “L’osso, l’anima” viene pubblicata solo nel 1964, e gli valse il premio Chianciano.

Il periodo che intercorre tra le due pubblicazioni è contrassegnato dal silenzio poetico. Sono anni segnati dal dolore per la perdita della madre, da delusioni sentimentali e crisi economiche, in cui si dedica alla pittura e alla fotografia. Altra importante raccolta “L’aria secca del fuoco” verrà pubblicata nel 1972. Per la sua opera riceve il premio Mondello nel 1975.

Cattafi muore precocemente per grave malattia nel 1978. Non ha avuto grande riconoscimento da parte della critica letteraria in vita, ma negli ultimi decenni la sua posizione nel panorama poetico è stata rivalutata. In occasione del centenario della sua nascita il 6 luglio 2022, nell’arena centrale dei Giardini Oasi di Piazza San Sebastiano, è stato ricordato in una conferenza, moderata dal presidente della Pro Loco Salvatore Scilipoti con gli interventi della prof.ssa Mariella Sclafani, del prof. Gino Trapani e del critico d’arte Andrea Italiano.

