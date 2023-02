24liveSchool, “Differenziamoci, differenziando”

Main sponsor di 24live School

La città di Barcellona è stata nel tempo un crocevia importante per gli scambi commerciali provenienti dalle risorse agricole pastorali e dalle numerose attività artigianali che hanno garantito una crescita repentina ma anche una massiccia cementificazione a discapito proprio di quelle attività che un tempo avevano elevato lo status economico della cittadina.

Negli ultimi vent’anni, al millantato desiderio di operare per la crescita civile e umana della cittadina si contrappone un effettivo ed esteso stato di degrado che mortifica ogni velleitario tentativo di chi avendo a cuore il futuro dei giovani si impegna a collaborare da cittadino virtuoso a rendere il territorio accogliente.

Basta fare un giro in macchina per constatare lo stato di incuria in cui versa l’intero comprensorio di Barcellona P. G. : erbacce, sterpaglie, abbandono di rifiuti in ogni dove, marciapiedi divelti, cunette e tombini occlusi e disservizi ad iosa fanno pensare ai villaggi medievali, quando le abitazioni erano prive di servizi igienici.

Non è decoroso descrivere in questi termini una città che ha tutte le potenzialità per diventare una bomboniera; non servono formule magiche, ma senso civico, rispetto per l’ambiente, operare con onestà e senso di responsabilità.

Gli studenti del Copernico nell’ambito del progetto “Differenziamoci- Riusa-Riduci-Ricicla” hanno partecipato ad un’interessante conferenza il cui cardine è stato che Differenziare conviene! Conviene all’ambiente perché c’è meno inquinamento! Conviene all’economia perché si risparmiano materie prime. Conviene alle tasche del cittadino perché differenziando paga meno tasse sui rifiuti. Conviene al decoro e a incentivare il turismo nel territorio. Turismo vuol dire lavoro e il lavoro crea progresso economico e civile. Ogni giorno entrano nelle nostre case tanti prodotti, confezionati con involucri diversi, saperli separare e differenziare è fondamentale perché anche il più semplice e piccolo gesto può fare la differenza per la città e per il futuro dell’ambiente. Il degrado genera degrado, perciò tutti i cittadini devono imparare a rispettare la natura che li circonda e a mettere in pratica le cinque R dell’economia circolare: riduzione, riuso, riciclo, raccolta e recupero.

Sarebbe anche utile ripristinare gli spazzini di quartieri, infatti quando c’era questo servizio, come dicono i nonni, le strade erano pulite, le erbacce non avevano il tempo di crescere e i tombini non erano mai ricoperti da un compatto strato di terra.

La città va amata e amare significa prendersene cura. Ognuno nel suo piccolo può contribuire a fare la differenza e allora differenziamoci a 360 gradi.

Eliana Alico’

1^BL “ Copernico