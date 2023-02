Primarie Pd, a Barcellona la Schlein supera Bonaccini nelle preferenze: si attende il risultato nazionale

Si svolte anche a Barcellona Pozzo di Gotto le votazioni per le primarie del Partito Democratico, che dovranno designare il nuovo segretario nazionale tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Nel seggio allestito in piazza Sebastiano si sono presentati 323 elettori, tra gli iscritti e i simpatizzanti, che hanno espresso la loro preferenza tra i due candidati scelti dai circoli di partito. Nella città del Longano la Schlein ha ottenuto 167 voti a fronte dei 153 di Bonaccini. Tre sono state le schede bianche.

Il segretario cittadino Nino Novelli attende l’esito del risultato nazionale sull’affluenza e sull’esito della consultazione per esprimere una valutazione più completa: “La partecipazione c’è stata anche a Barcellona, nonostante il meteo non fosse favorevole. Abbiamo raggiunto il risultato accettabile rispetto ad un trend che vede in calo la partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali. Attendiamo i dati a livello regionale e provinciale per aver un quadro più completo dell’andamento delle primarie”.