La barcellonese Roberta Macrì è stata nominata Cavaliere al merito della Repubblica

C’è anche il nome della barcellonese Roberta Macrì tra i trenta Cavalieri al merito della Repubblica individuati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.”

La motivazione della scelta di Roberta Macrì è la seguente “Per l’impegno nell’affrontare la sua disabilità attraverso lo sport e partecipando ad incontri per trovare soluzioni per abbattere le barriere architettoniche nei territori comunali.”

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 24 marzo 2023 alle ore 11.30.

La sua storia di rinascita attraverso lo sport e la danza raccontata dal padre Giovanni

Roberta Macrì nasce a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 34 anni fa dove ha condotto i suoi studi fino al diploma di maturità. Da sempre ha amato ballare. Iniziando, infatti, all’età di quattro anni a frequentare corsi di danza. È sempre stata una ragazza molto determinata ed estroversa, anche un po’ leader, ma soprattutto altruista, facendo peraltro tutto con cuore ed impegno. Ed è proprio grazie a queste sue caratteristiche che è riuscita a superare le difficoltà che la vita le ha riservato.

Il 14 agosto 2011, a soli 22 anni, è rimasta vittima di un incidente automobilistico che l’ha resa paraplegica. Questo però, non l’ha fermata. Non si è arresa. I sei mesi nel centro riabilitativo di Montecatone le hanno insegnato a vivere in maniera autonoma in carrozzina. È grazie anche a loro che deve la sua rinascita. Tornata a casa, realizzando che la vita era cambiata ha voluto informarmi su quello che un disabile in carrozzina potesse fare, e dopo aver visionato diversi video sulla danza in carrozzina ha deciso di cimentarmi in questo… “sport”.

Attraverso la sua grande preparazione tecnica, le sue coreografie, alla bellezza, al saper vedere, alle emozioni Roberta educa gli altri. La sua carrozzella con lei diventa arte e parte integrante della coreografia, un tutt’uno armonico con il corpo e la musica, non applausi di pietà con lei (non li vorrebbe affatto!), ma applausi e riconoscimenti in tutta Italia, per la professionale sapienza ed evoluzione, attraverso la danza, di promozione di una cultura nuova per la qualità della vita delle persone differentemente abili.

Non contenta di ciò, si cimenta in un altro sport: il “Para Powerlifting”, dove in poco tempo riesce ad assurgere a livelli impensati. Mietendo medaglie d’oro, per la sua categoria, ai Campionati Italiani della FIPE, Coppa Italia e Regionali.

E ancora… organizzatrice di eventi dimostrativi nelle piazze (come “Un giorno in carrozzina” o “ViviAMO insieme – la disabilità non è un mondo a parte, ma parte del mondo”) per sensibilizzare le Amministrazioni Comunali e i cittadini su come non inserire gli ostacoli che l’uomo ignorante ancora oggi mette innanzi al loro procedere.