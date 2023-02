Le strutture convenzionate con il SSN hanno protestato davanti alla Regione

Tutte le strutture convenzionate della sanità regionale oggi si sono date appuntamento di fronte la sede dell’assessorato regionale alla Salute.

Autobus da tutte le provincie siciliane hanno portato oltre tremila persone, titolari -collaboratori – dipendenti, in piazza insieme al Codacons Sicilia per una grande manifestazione in difesa del diritto alla salute dei cittadini siciliani.

Ricordiamo che questa giornata è solo il culmine della mobilitazione iniziata giorno 21 e che si conclusa nella giornata odierna con un corteo che da Piazza Stazione Notabartolo è giunto in piazza Ziino, dove i rappresentanti sindacali hanno preso a turno la parola chiamando alle proprie responsabilità l’Assessore Volo, dopo che quest’ultima dalla data del proprio insediamento ha inteso alzare un muro nel rapporto delle vicende più scottanti che interessano il rapporto fra regione siciliana e strutture private convenzionate.

In una nota il Dott. Filippo Iannelli presidente Assocendis-Andiar (strutture radiologiche e fisioterapie) a conclusione della manifestazione: “Siam venuti fin qui a Palermo perché da anni non veniamo più ascoltati dalla Politica regionale che ci impone contratti — li dove vengono proposti — che non danno dignità al lavoro che giornalmente eseguiamo con grande professionalità a servizio di tutti i cittadini bisognosi di cure e di assistenza sanitaria. Non siamo più nelle condizioni di poter lavorare, con i contratti bloccati, anticipando somme e con i budget non più congrui alle reali esigenze del territorio.

Siamo convinti che questo modo di agire, con la giustificazione del piano di rientro o ancor peggio ” sotto il ricatto della revoca dell’accreditamento” non rappresenti la strada giusta per un governo regionale nella gestione della sanità e del rapporto con le strutture convenzionate. Quello che noi chiediamo è che si metta mano ad un impianto normativo generale e omogeneo per tutta l’isola che guardi agli investimenti che le strutture hanno attuato e attuano per aumentare gli standard qualitativi e di prestazioni, con premialità sulla produzione, ad un aggiornamento delle tariffe, ed a riconoscere il lavoro eseguito nel biennio pandemico che ha impedito che il sistema sanitario regionale arrivasse al collasso.

L’ assessore Volo, professandosi “tecnico” pensa di essere esente da ogni responsabilità, ma vogliamo ricordare che il ruolo della politica è quello di agire per il bene della collettività; il ruolo della politica è quello di condividere con i sindacati e associazioni di categoria le scelte che più incidono sull’assistenza sanitaria e la prevenzione.

Anticipiamo che se questo muro da parte delle istituzioni continuerà a persistere siamo pronti a scendere nuovamente in piazza e indire un nuovo sciopero a difesa delle strutture e di tutto il comparto lavorativo e occupazionale che queste rappresentano, ma cosa ancor più importante a difesa del diritto alla salute e alle cure di tutte le siciliane ed i siciliani”.